Saadet Partisi kongre tarihi verdi! Temel Karamollaoğlu aday olmayacak! İşte öne çıkan o, 5 aday..

Temel Karamollaoğlu'nun sağlık gerekçesiyle görevi bırakacağını açıklamasının ardından Saadet Partisi kongre tarihi verdi. Kongrede aday olacak işte o isimler...

Saadet Partisi, seçimlerin ardından Temel Karamollaoğlu'nun sağlık gerekçesiyle görevi bırakacağını açıklamasının ardından kongre sürecine girdi.

CHP ve İYİ Parti'deki Genel Başkanlık koltuğunun değişmesinin ardından sıra Saadet Partisi'ne geldi. 30 Haziran'da Ankara'da yapılacak kongreye Temel Karamollaoğlu aday olmayacak.

Seçimli Büyük Genel Kongre öncesi parti için yapılan toplantılar ve temayül yoklamaları sonucu Genel Başkanlık için bazı isimler öne çıkmaya başladı. Saadet Partisi'nin 'Değişim ve Genişleme Kongresi' olarak tanımladığı kongrede, Karamollaoğlu'nun yerine geçecek aday eğilim yoklaması ile belirlenecek.

LİSTE KARAMOLLAOĞLU'NUN ÖNÜNDE

Belirlenen isimler arasından ortak bir Genel Başkan adayı gösterilmesi için Genel İdare Kurulu ve İl Başkanları Toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda 5 isim öne çıktı. Kongreye ortak bir isim ile çıkılmasının hedeflendiği partide, öne çıkan isimlerin listesi Temel Karamollaoğlu'na sunuldu.

KONGREYE BİR İSİMLE GİDİLİYOR

Karamollaoğlu bu isimler üzerinden bir müzakere yürütecek ve sayı 1'e düşürülmeye çalışılacak. Toplantıya partinin il müfettişleri, il başkanları ve genel idare kurulu üyeleri katılacak. Bu toplantıda bir uzlaşı sağlanırsa kongreye tek adayla gidilecek.

İşte öne çıkan 5 isim;

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Birol Aydın - Saadet Partisi Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili

Fatih Aydın - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Mesut Doğan - Saadet Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili

Ömer Abdullah Ayhan - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Mahmut Arıkan - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili

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