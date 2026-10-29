Bahçeli'den önemli mesaj: Güçlü Türkiye için ihtiyaç duyduğumuz ruh kendi kökümüzdedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bağımsız ve güçlü bir Türkiye hedefi için birlik ve beraberlik çağrısı yaparak küresel güç dengelerinde lider ülke olma vurgusunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hep birlikte daha güçlü Türkiye’ye ulaşacağımızdan asla şüphem yoktur. Hep beraber karşımızdaki engelleri aşıp önümüze yeni ufuklar açılması için çalışalım, küresel güç dengelerinde bağımsız ve güçlü bir lider ülke yaratmak için gayret gösterelim. Bunu başarmak için ihtiyaç duyduğumuz ruh kendi kökümüzdedir." açıklamasında bulundu.

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