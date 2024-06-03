Son dakika! Bakan Bolat'tan peş peşe açıklamalar: İhracatta Mayıs rekoru kırıldı!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayında yapılan ihracatta, son yılların en büyük rekoru kırıldığını açıkladı.
Bakan Bolat: ''% 11 artışla 24,1 Milyar Dolarlık ihracat gerçekleşti''
Ayrıntılar birazdan...
Enflasyon rakamlarına göre, Kim ne kadar maaş alacak? İşte o, rakamlar...
Mayıs ayı Enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Şimşek'den önemli açıklama: Enflasyonda kalıcı düşüş Haziran'da başlayacak
Son dakika! Meteorolojiden uyarı geldi: Bu saatlere aman dikkat!
Bugün altın ne kadar, kaç TL, gram, çeyrek ne kadar? 3 Haziran 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
KAYNAK: Bölge Gündem Haber