Son dakika! Bakan Bolat'tan peş peşe açıklamalar: İhracatta Mayıs rekoru kırıldı!

Son dakika! Bakan Bolat'tan peş peşe açıklamalar: İhracatta Mayıs rekoru kırıldı!

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Son dakika! Bakan Bolat'tan peş peşe açıklamalar: İhracatta Mayıs rekoru kırıldı!

Son dakika! Bakan Bolat'tan peş peşe açıklamalar: İhracatta Mayıs rekoru kırıldı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mayıs ayında yapılan ihracatta, son yılların en büyük rekoru kırıldığını açıkladı.

Bakan Bolat: ''% 11 artışla 24,1 Milyar Dolarlık ihracat gerçekleşti''

Ayrıntılar birazdan...

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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