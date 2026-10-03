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İzmir’de yer yerinden oynadı: YENİ Partililer birbirine girdi yumruklar havada uçuştu!

İzmir’de YENİ Parti Buca İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimde, oy sayım aşamasında aday destekçileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İzmir’de yer yerinden oynadı: YENİ Partililer birbirine girdi yumruklar havada uçuştu!
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İzmir’de yer yerinden oynadı: YENİ Partililer birbirine girdi yumruklar havada uçuştu!

İzmir’de YENİ Parti Buca İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimde, oy sayım aşamasında aday destekçileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İzmir’de yer yerinden oynadı: YENİ Partililer birbirine girdi yumruklar havada uçuştu!

YENİ Parti Buca İlçe Başkanlığı için Suat Bulut ile Hüseyin Duyan'ın yarıştığı ön seçimde oy verme işlemleri tamamlandı.

İzmir’de yer yerinden oynadı: YENİ Partililer birbirine girdi yumruklar havada uçuştu!

Sandıkların kapanmasıyla birlikte başlayan oy sayımı sırasında iki adayın destekçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İzmir’de yer yerinden oynadı: YENİ Partililer birbirine girdi yumruklar havada uçuştu!

Sözlü sataşmaların kısa sürede büyümesi üzerine salonda arbede yaşandı. Yükselen tansiyon karşısında salonda bulunan partililer ve güvenlik güçleri duruma anında müdahale etti.

İzmir’de yer yerinden oynadı: YENİ Partililer birbirine girdi yumruklar havada uçuştu!

Araya giren emniyet mensupları ve partililerin çabasıyla taraflar ayrılırken, olay sonrası salondaki güvenlik önlemleri artırıldı.

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