Tansu Çiller'in en acı günü! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Eski Başbakan Tansu Çiller kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Özer Uçuran Çiller için gözyaşı döktü. Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde ebediyete uğurlanan Çillerin ceznaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı.

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Tansu Çiller'in en acı günü! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Eski Başbakan Tansu Çiller kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eşi Özer Uçuran Çiller için gözyaşı döktü. Çiller'in cenazesi Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde ebediyete uğurlandı. Törene Başkan Erdoğan da katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 22'nci başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, son yolculuğuna uğurlandı. Çiller'in cenazesi Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı.

Tansu Çiller'in en acı günü! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan:Rabbim İnşallah makamlarını Ali eder...

Cenaze töreninde konuşan Başkan Erdoğan, ''Ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Eşi Tansu Hanım ülkemize hizmet etti. Uzun bir zaman bu çileyi çekti. Bu rahatsızlığı çekti. Rabbim inşallah makamlarını Ali eder. Ve Bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları yine ülkemiz için kullanmak için adım atarız. Tüm tanıyanlarına eşlerine dostlarına sabırlar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Tansu Çiller'in en acı günü! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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