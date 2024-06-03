Mayıs ayı Enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Şimşek'den önemli açıklama: Enflasyonda kalıcı düşüş Haziran'da başlayacak

Mayıs ayı Enflasyon rakamları açıklandı! Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, enflansyonla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, ''En kötüsünü geride bıraktık, Enflasyonda kalıcı düşüş, Haziran'da başlayacak'' dedi.

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Mayıs ayı Enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Şimşek'den önemli açıklama: Enflasyonda kalıcı düşüş Haziran'da başlayacak

Mayıs ayı Enflasyon rakamları açıklandı!

Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, enflansyonla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, ''En kötüsünü geride bıraktık, Enflasyonda kalıcı düşüş, Haziran'da başlayacak'' dedi.

Mayıs ayı Enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Şimşek'den önemli açıklama: Enflasyonda kalıcı düşüş Haziran'da başlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.

Bakan Şimşek, ''En kötüsünü geride bıraktık, Enflasyonda kalıcı düşüş, Haziran'da başlayacak'' dedi.

Mayıs ayı Enflasyon rakamları açıklandı! Bakan Şimşek'den önemli açıklama: Enflasyonda kalıcı düşüş Haziran'da başlayacak

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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