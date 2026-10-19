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Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze töreninde bir arada görüntülendi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. İkili daha önce de birkaç kez cenazede karşı karşıya gelmişti.

Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze töreninde bir arada görüntülendi
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Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze töreninde bir arada görüntülendi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. İkili daha önce de birkaç kez cenazede karşı karşıya gelmişti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu ve Özel cenaze töreninde bir arada görüntülendi

CENAZEDE BİR ARAYA GELDİLER

CHP'deki mutlak butlan kararının ardından siyasi yolları ayrılan ve aralarındaki gerilimle gündeme gelen Özel ile Kılıçdaroğlu, yine bir cenaze töreninde karşı karşıya geldi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Cenaze töreninde bir araya gelen iki isim tokalaştı. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu sırada eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da yanlarında yer aldığı görüldü. Tören boyunca Özel ile Arınç zaman zaman kısa sohbetler gerçekleştirdi.

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