Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan canlı yayında ilginç açıklamalar!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İşte Ayrıntılar...

JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

"Eskiden 'Ben Mourinho'yum' derdim, şimdi 'Ben Fenerbahçe'nin hocasıyım' diyorum. Çünkü kendimi böyle adlandırmak istiyorum."

"İLK ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜM"

"Eğer soruyu doğru anladıysam, benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Baranco'ydu. Bunun sonucundan Ali Koç ilk iletişime geçen kişi oldu. Buraya gelmemi tetikleyen şey bu oldu. Her yere gittiğimde dedikodular oluyor. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil."

"SAYIN YILDIRIM'LA BİR GÖRÜŞMEM OLDU AMA İZİN ALMADIM"

"Hayır. Kimseye bir şey sormama gerek yoktu. Aileme, özel dostlarıma, menajerime danışırım ama kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Tabii ki saklamayacağım, Sayın Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama bir izin almadım."

İŞTE, ALİ KOÇ'UN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARI

"Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim."

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AZİZ YILDIRIM 'MOURİNHO İLE BENİM SAYEMDE ANLAŞTILAR DEDİ.BU KONUNUN ASLI NEDİR?"

"Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz."

SORU: "Aziz Yıldırım seçilirse, onunla da çalışır mısınız?"

"Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm, başkan değişse de ben Fenerbahçe için çalışırım. Ali Koç ve Mario Branco buradayken bu sözleşmeyi imzaladım. Bana sunulan proje ve organizasyon çok önemliydi. Büyük takımlarda çalıştım, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, benim için önemlidir. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"FENERBAHÇE'DE AVRUPA SEVİYESİNİ GÖRDÜM"

"İstikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim. Dediğim gibi Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım."

"FENERBAHÇE İÇİN SESİMİ YÜKSELTİRİM!"

"Portekiz'de Türkiye Ligi canlı olarak veriliyor. Haftada 2 maç yayınlanıyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni izliyordum. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem."

"ÇOK İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ"

"Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Etik olan şey kapalı kapılar ardında yorumları paylaşmamız... Gerek İsmail Kartal ve gerek oyuncularla... Ben dürüst insanım, oyuncuların yüzüne konuşurum. Onların düşünceleri önemli. Yeni geldim takımı tanımam için zaman ihtiyacım. Yeni sezon 22-23 Haziran gibi başlayacağız. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. İsmail Hoca'dan farklıyım, her hocanın farklı bir durumu vardır. Ali Koç ve Branco, takımı iyileştirmek istediklerini söylediler. Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız."

"ANA HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

"Sıfır söz veriyorum, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati sözü verebilirim. Bu forma artık derimin bir parçası. Kulüpte herkesin bu düşüncede olmasını isterim. Söz vermem ama ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Şampiyonluk için oynayan diğer 3 takıma saygı duyuyoruz. Avrupa'da 6 final oynadım, 5'ini kazandım ama adım adım gitmeliyiz. Elemeler kolay olmayacak. Bunu söylemem doğru olmayabilir ama umarım EURO2024'teki oyuncularımız erken elenir ve hızlı dönerler. Avrupa Ligi'ne katılmak başarı anlamında daha hayalci durabiliyor ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi"

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

"Stada gelen 35 bin taraftarımıza teşekkür ederim. Hocamıza müthiş bir 'Hoş geldin' kutlaması yaptık. Hocamız ve ekibinden 'Böylesini yaşamadık' şeklinde bir ifade duydum. Fenerbahçe'nin farkını gösterdikleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim."

Aziz Yıldırım 'Mourinho ile benim sayemde anlaştılar' dedi. Bu konunun aslı nedir?"

"Seçim sürecimiz var, geçen seferin iki katı oy kullanımı olacak. Fenerbahçe'nin kazandığı bir sonuç olsun. Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım 'Anlaştık' dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Gerekli açıklamayı Jose Mourinho yapacaktır. Nokta atışı hamleler yapıyoruz, daha hızlıyız ve daha planlıyız. Sayın Branco yeni sezon planlamaları neticesinde yaptığı temasların sonucu bu masada hep birlikte oturuyoruz."

"3-5 OY İÇİN BİTMEMİŞ TRANSFER AÇIKLAMAYACAĞIZ"

"Şampiyonluk sözü verdiğinizde, şampiyon olmuyorsunuz. Ben şu sözü verdim, şampiyonluk sözü vermeye gerek duymayacak bir takım kuracağız. Sizden sonra Jose Mourinho ile bu konu hakkında toplantı yapacağız. Genç kongre üyelerinin gönlünü çalmak için boş sözler vermeyeceğiz. 'Anlaşacağız, getireceğiz' dersek, bunları yaparız. 3-5 oy için bitmemiş transfer açıklamayacağız. Böyle seçim kazanmayalım! Cumartesi öncesi bir açıklama yapacağımızı düşünmüyorum. Konuştuğumuz oyuncular var, daha Jose Mourinho devreye girmedi. O da devreye girince cazibe daha da artacak. Fenerbahçe artık bir cazibe merkezi."

"MOURINHO'NUN GELME SEBEBİ..."

Ali Koç: "Jose Mourinho'ya gelme nedenini sordum. 'Türkiye ve Fenerbahçe, bana çok şey katacak' dedi. Yıllar sonra Fenerbahçe'ye şampiyonluklar getirirsem ve Avrupa'da ilk iki turnuvada iyi işler yaparsam, insanlar 'Winner karakterini Fenerbahçe'ye de uyguladı' diyecekler. Bu da benim kariyerime katkı sağlayacak."

MARİO BRANCO:

"AZİZ YILDIRIM DEĞİL, İLK BEN KONUŞTUM"

"Sizlerden özür dilerim, iki yıl oldu ama Türkçe öğrenemedim. Fenerbahçe için en iyisi olması adına para kazanıyorum. En iyilerin gelmesi için buradayım. Jose Mourinho iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Kafalarda soru işareti olmasın, ben Mourinho ile Türkiye'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olanlar beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren kısım hocamıza sunduğumuz proje. Başkanımızın bu kulüp için sahip olduğu vizyon. Bu vizyon ile futbol tarihinin en iyi teknik direktörünün ilgisini çekmeyi kazandık. CV'sinde üç farklı UEFA organizasyonunu kazanan ilk hoca Fenerbahçe'ye geldi. Bence buna odaklanmanız gerekiyor. Başkanımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum."

"MAYIS'TA ŞAMPİYON OLMALIYIZ"

"Transfer ayında değil, Mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum. Geçen sene transferde iyi iş çıkarttık. Biraz taraflıyım ama tutturma oranımızın iyi olduğunu düşünüyorum. Başkana, yönetime, scoutlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir şey yaptık, takım hem performans, hem de istatistik anlamında iyi bir iş çıkardı. Ancak geliştirecek çok noktamız var ve bunu yapacağız."

"MOURINHO'NUN İSTEDİKLERİ ALINACAK"

"Jose Mourinho'nun istediği transfer profillerini biliyoruz. Pazarda hocamızın istediği oyunculara uygun isimlerin kimler olduğunu biliyoruz. Seçim döneminde geçiyoruz.. Önümüzdeki pazartesiden itibaren tam gaz çalışmak için hazırız. Zorlu bir yaz olacak. EURO2024, izne giden oyuncular, erken eleme maçları... Şampiyonlar Ligi büyük bir hedef. Dinamik ve markete yaklaşımımızla esnek olmamız gerekiyor. Başkana teşekkür ederim, Jose Mourinho'nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: Haber7

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