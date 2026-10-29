Özgür Özel'i canlı yayında delirten soru: Yakacağım kendimi...

İBB yönetiminin AK Parti'ye geçme ihtimali üzerinden siyasi tartışmalar yeniden alevlendi. CHP, olası başkanlık seçiminde Yeni Parti ile iş birliği çağrısı yaparken Özgür Özel'in canlı yayındaki "Yakacağım kendimi" sözleri gündem oldu.

Mart 2025'te tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun ardından başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetimine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen yargılamada İmamoğlu'nun mahkûmiyet kararının kesinleşme ihtimaliyle gözler İBB'ye çevrildi.

İstanbul'da bazı ilçe belediyelerinin el değiştirmesi ve CHP'den ayrılan isimlerin Yeni Parti'ye yönelmesi, İBB Meclisindeki çoğunluk hesaplarını da etkiledi.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetiminin AK Parti'ye geçip geçmeyeceği sorusu siyasi tartışmaların merkezine yerleşti.

CHP'DEN YENİ PARTİ'YE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, olası İBB başkanlık seçimlerinde Yeni Parti ile ortak hareket etmek istediklerini açıkladı.

Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cumhur İttifakı'na geçmemesi için iş birliğine açık olduklarını belirterek iki parti arasındaki siyasi ayrışmanın belediye yönetimine yansımaması gerektiğini vurguladı.

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CHP'li meclis üyelerinin Yeni Parti'ye geçişlerine de değinen Sarı, siyasi görüş ayrılıklarına rağmen İstanbul'da birlikte hareket edilmesi gerektiğini ve CHP olarak ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CHP'YE SERT SÖZLER

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise CHP yönetiminin iş birliği çağrılarına daha önce sert tepki göstermişti.

Özel, belediye başkanları ve meclis üyelerinin durumunu Yeni Parti'nin kuruluş sürecinden itibaren ayrı değerlendirdiklerini belirterek hiçbir ismi parti değiştirmeye zorlamadıklarını söyledi.

Belediyelerde siyasi dengelerin korunmasını önemsediklerini vurgulayan Özel, CHP yönetiminin geçmişteki tutumunu eleştirdi.

Özel, İBB'de ayrışma yaşanmaması amacıyla kendilerine yakın meclis üyelerinin CHP'den istifa etmesini istemediklerini de daha önce açıklamıştı.

CANLI YAYINDA "KENDİMİ YAKACAĞIM" ÇIKIŞI

Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geleceğine ilişkin soruyla karşılaştı.

Özel'e, İBB'nin AK Parti'ye geçme tehlikesi ortaya çıkarsa Yeni Parti'nin CHP ile iş birliği yapıp yapmayacağı soruldu.

Sosyal medyada da sürekli aynı sorularla karşılaştığını belirten Özel, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Yakacağım kendimi! Sosyal medyada soruyorlar, 'Hazır mısınız? Ne yapacaksın?' falan filan. Yakacağım kendimi, bunu mu istiyorsunuz?"

İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA NET YANIT VERMEDİ

Özel, kendisine yöneltilen soruya rağmen olası bir İBB başkanlık seçiminde CHP ile ortak hareket edip etmeyeceklerine ilişkin kesin bir karar açıklamadı.

CHP yönetimi iş birliği çağrısını sürdürürken Yeni Parti'nin nasıl bir tutum alacağı belirsizliğini koruyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yeni bir başkanlık seçimi yapılması durumunda, belediye meclisindeki siyasi dağılım ve partilerin izleyeceği yol belirleyici olacak.

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