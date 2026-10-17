Kulisler hareketlendi: Biri büyükşehir 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor, isimleri bile belli oldu!

AK Parti'ye akın akın geçişler devam ediyor... Ankara'da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılacağı öne sürülürken, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da önümüzdeki haftalarda AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Siyasette belediye başkanlarının parti değiştireceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Canlı yayında isimleri tek tek açıklayan gazeteci Mustafa Yavuz, transferlerin önümüzdeki haftadan itibaren hız kazanacağını savundu.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Taksim Meydanı" programında siyasetteki belediye başkanları transferlerine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti'ye geçecek belediye başkanlarının sayısında ciddi bir artış yaşanacağı öne sürüldü.

Programda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Mustafa Yavuz, siyasetteki transfer hareketliliğine dair iddiaları aktardı.

"AHMET ARAS AK PARTİ'YE GEÇECEK"

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçeceğini iddia eden Yavuz, şu ifadeleri kullandı:“AK Parti yolcusu diyebiliriz. Kendisi AK Parti'nin Muğla'daki yetkilileriyle, oradaki siyasetçileriyle zaten bir yol almış. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Ahmet Aras'ın AK Parti'ye geçişi noktasında şu anda 'bağımsız kalıyorum' demesi normaldir. Bunu diğerlerinde de biz gördük. Ahmet Aras önümüzdeki birkaç hafta içerisinde AK Parti'ye geçecek.”

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"ANKARA'DA 8 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI DA GEÇİYOR"

Ankara siyasetine ilişkin de çarpıcı değerlendirmeler yapan gazeteci Mustafa Yavuz, başkentteki 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılacağını ileri sürdü. Kararın neredeyse kesinleştiğini savunan Yavuz, “Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti'ye geçen belediye başkanlarında da çok yoğun bir artış göreceğiz. Mesela Ankara'da 8 ilçe belediye başkanının toplu halde AK Parti'ye katılması neredeyse kesin gibi” değerlendirmesinde bulundu.

YAVUZ'UN AÇIKLADIĞI İSİMLER

Gazeteci Mustafa Yavuz, Ankara'da AK Parti'ye katılacağını öne sürdüğü 8 ilçe belediye başkanının isimlerini ise şu şekilde sıraladı:

-Kalecik Belediye Başkanı: Satılmış Karakoç

-Güdül Belediye Başkanı: Mehmet Doğanay

-Polatlı Belediye Başkanı: Mürsel Yıldızkaya

-Ayaş Belediye Başkanı: İzzet Demircioğlu

-Şereflikoçhisar Belediye Başkanı: Mustafa Koçak

-Elmadağ Belediye Başkanı: Adem Barış Aşkın

-Beypazarı Belediye Başkanı: Özer Kasap

-Nallıhan Belediye Başkanı: Ertunç Güngör

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