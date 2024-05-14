Ehliyeti olan işe girecek! İş Bankası personel alımı yapacak

İş Bankası yeni personel alımlarını başlattı. Şoför alımı yapılacak. Alımı yapılacak tüm kadroları haberimizde görebilirsiniz.

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Ehliyeti olan işe girecek! İş Bankası personel alımı yapacak

İş arayan adaylar, şirketlerin internette yayınlanan ilanlarını incelemeye devam ediyor. İş Bankası tarafından yapılan son açıklamaya göre, banka şoför istihdam edecek. Başvuru için gerekli koşullar şunlardır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, 28 yaşından küçük olmak, Türkiye'nin her yerinde görev yapabilme yeteneğine sahip olmak, askerlikle ilişiği olmaması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

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İş bankası şoförleri için başvuru şartları

14 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli psikoteknik belgeye sahip olmak; SRC1, SRC2, SRC3 veya SRC4 belgelerinden birine sahip olmak; affa uğramış veya hapis cezasına çarptırılmış olmak; kamu haklarından mahrum olmak; ilanda belirtilen illerde ikamet etmek. Daha önce banka tarafından Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı, Şoför veya Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak Başvurular https://ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/2024-sofor-alimi-2024SFR2 adresinden 14 Mayıs tarihine kadar yapılabilir.

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