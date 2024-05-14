40 yaş üstü çok dikkat etsin! Gözünüzde bu sorun varsa hemen doktora gidin

40 yaş üstü kişilerde bu belirtiler varsa mutlaka doktora gidin. Uzmanlar o hastalık konusunda mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini söylüyor.

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40 yaş üstü çok dikkat etsin! Gözünüzde bu sorun varsa hemen doktora gidin

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, göz tansiyonu hakkında önemli bilgiler verdi. "Yeni ilaçlar hastalığın ilerlemesini engelleyebiliyor ve yüz güldürücü sonuçlar olabiliyor" dedi. Glokomun uzun süreli görme kaybına neden olmaması için senede bir göz muayenesi çok önemlidir.

40 yaş üstü insanlar hastalığın ilk belirtilerini gösterir. İleri yaşlarda ortaya çıkma riski daha yüksektir. Ailede glokom öyküsü en önemli risk faktörü. Bununla birlikte, diyabet ve tansiyon hastalarında glokoma gelişme riski daha yüksektir. Glokom hastası olan aile üyelerinin her altı ayda bir göz muayenesi yaptırılması zorunludur. 40 yaşından sonra gözleri her yıl kontrol edilmesi gerekir. Glokom gibi ciddi göz hastalığı olan aile üyelerinin 6 ayda bir göz muayenesi yaptırması gerekir.

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Glokom göz tansiyonu olarak bilinen göz tansiyonunun sadece ölçülmesi tanı için yeterli değildir. Glokomların göz tansiyonu yüksek olmayan çeşitleri de vardır. Göz arkası görme sinirindeki çukurluk ve incelme oranları dikkatlice incelenmelidir. Muayene sırasında göz tansiyonu yüksek ölçüldüğünde kornea kalınlığı da kontrol edilmelidir.

Periferik görme alanındaki tanı için bilgisayarlı görme alanı testi ve OCT ile görme siniri analizi de gereklidir. Mevcut tedaviler hastalığının ilerlemesini durdurabilir. Göz tansiyonu çok üst sınırlarda olmadığında, glokom için ilaç tedavisi önceliklidir. Bu ilaçlar, tansiyonu normal seviyelere çekmek için kullanılıyor. İlaç tedavisi boyunca hasta düzenli olarak takip edilir. İlaç tedavisine rağmen göz tansiyonu düşmüyorsa cerrahi müdahale tercih edilebilir. Gözün mevcut durumunu korumak için glokom kullanılıyor. Hastalığın tekrarlanan görme kaybına neden olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak göz muayenelerinin ihmal edilmemesi gerekir.'

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