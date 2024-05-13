THY uçağı kaza atlattı! Acil iniş yolculara korku dolu anlar yaşattı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Manchester uçuşunu gerçekleştiren TC-JIT tescilli Airbus A330 tipi uçak, 277 yolcusuyla Manchester'a iniş yaptığı sırada pilotlar kabin bölgesinden yanık kokusu olduğunu belirterek kuleden acil iniş talep etti.

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THY uçağına bu sırada havaalanında tüm iniş ve kalkışları durdurduğunu bildirdi. Havaalanı ekipleri, pistten taksi yoluna çıkan uçaktan dumanlar çıktı. Kulenin çağrısı üzerine pilotlar motorları kapattı ve uçağın park pozisyonuna çekilmesi için bir pushback aracı kullanılması kararlaştırıldı.

Yolcular indirildikten sonra uçağın bakıma alınması gerekiyordu ve dönüş uçuşu iptal edildi. Uçakta hidrolik bir arıza meydana geldi ve herhangi bir sorun yaşanmadı.