İBB meclisinde koltuk sayısı belli oldu: 2019 yılına göre büyük değişim var…

31 Mart mahalli seçimlerinde büyükşehirlerin çoğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin elinde kaldı. Özellikle de İstanbul, Ankara ve İzmir’de güçlü oy alarak halkın teveccühünü kazandı. 2019 yılı baz alındığında CHP bu sefer il meclislerinde de önde oldu.

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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum’a yüzde 11’lik fark arttı. Yüzde 51,14’lük oy oranına sahip olan İmamoğlu, kesinleşmemiş sonuçlara göre yeniden seçildi.

İBB’DE İL MECLİSİ CHP’NİN

Sosyal medya üzerindenEkrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İBB meclisinin son halini paylaştı. 2019 mahalli yerel seçimlerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi İl Meclisi’inde büyük bir değişim yaşandı.

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Buna göre 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi, 184 koltuğa ulaştı. AK Parti, 130 ve MHP sadece 2 koltuk alabildi.

2019 yılında İBB meclis çoğunluğu AK Parti’deydi. AK Parti, 2019 yılında 176 koltuğa sahipti. CHP’nin 128, MHP ve İYİ Parti’nin 4’er koltuk alabilmişti.

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