Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Seçim milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mahalli seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, “hayırlı olsun” mesajını paylaştı.

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EKONOMİ UYGULAMALARI DEVAM EDECEK

Seçim sonrası en çok merak edilen konuların başında da ekonomi geliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı durumu ilk değerlendiren kişi oldu. Sürpriz sonuçların yaşanmasına rağmen ekonomi programının devam edeceği vurgusu yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı. İşte öne çıkan mesajlar;

“Eylül 2023'te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.”

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AZİMLİ VE KARARLIYIZ

“OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

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Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.”

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