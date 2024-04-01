Dış basın Türkiye’deki seçimleri nasıl gördü? Hangi manşetler atıldı?

Merakla beklenen yerel seçimler dün itibarıyla tamamlandı. Kesinleşmemiş sonuçlara göre yerel belediye seçimlerinin lideri CHP oldu. Demokrasi zaferinin yaşandığı seçimlerde dış basında yakından takip etti. Manşetlerde hangi detaylara yer verildi?

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Dış basın Türkiye’deki seçimleri nasıl gördü? Hangi manşetler atıldı?

31 Mart yerel seçimlerde katılım oranı yüzde 80’in altında kaldı. Son yılların en düşük katılım oranlarından biri oldu. Sandıkta ise birbirinden önemli sürprizler yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi en çok belediye alan parti oldu. Dış basın ise, seçimleri manşetlerine taşıdı. İşte o manşetlerden bazıları…

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MUHALEFET ÖNEMLİ KAZANIM ELDE ETTİ

Associated Press (AP), seçimi manşetine taşıdı. Verdiği haberde, “Muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanım elde etti” başlığını kullandı.

DİRİLEN BİR MUHALEFET

Popüler haber ajansı olan Reuters’da yerel seçimleri okuyucularıyla paylaştı. “Türkiye'nin yeniden dirilen muhalefeti yerel seçimlerde Erdoğan'ı geride bıraktı” başlığına yer verdi.

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ERDOĞAN BAŞARAMADI

En çok dikkat çeken başlığı Alman haber dergisi attı. Der Spiegel, “Erdoğan İstanbul'u geri almak istedi ama başaramadı” başlığı dikkat çekti.

ERDOĞAN ŞAŞKINA DÖNDÜ

İngiltere merkezli uluslararası yayıncı kuruluşu BBC, “ürkiye yerel seçimleri: Muhalefet Erdoğan'ı tarihi zaferle şaşkına çevirdi” başlığına yer verdi.

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