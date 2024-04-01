Seçim sonrası İslam Memiş’ten kritik iki gün uyarısı: Piyasa değerlendirmesi nasıl oldu?

Yatırımcılar, yerel seçimlerin ardından piyasaların nasıl tepki vereceğini merak ediyordu. Haftanın ilk işlem gününde altın, dolar ve borsa insanların dikkatini çekti.

Borsa İstanbul, nötr başladıktan sonra gün kapanışında 9.000 doların üzerinde kaldı. Pozitif bir kapanış yaptı. Altın tarafında ise, yeni bir rekor geldi. Doların yönü ise hafif yukarı yönde oldu.

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ALTIN İÇİN İKİ GÜN UYARISI

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, yerel seçimlerden sonra yatırımcıyı uyardı. TV100’deki köşe yazısında Memiş şunları aktardı;

“Bu hafta piyasalarda biraz dalgalanma görebiliriz ki normal. Bu yıl ile alakalı beklentimde hiç bir değişiklik yok. Trend ve yol aynı. Yılın ikinci çeyreğine değerli metaller yükselişle başladı. Yükselişte Fed ve jeopolitik gerilimler etkili oldu. Fed’in faiz indirme olasılığı yüzde 59’dan yüzde 61’e yükseldi.”

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ALTINDA REKOR GELDİ

“Ons altın 2.265 dolar, gram altın serbest piyasalarda 2.514 liraya yükseldi. Geçen hafta 2.396 liraya gerilediğinde bir çok uyarım olduğunu anımsatmak isterim. Gümüşün ons fiyatı 25,22 dolar, gram fiyatı ise 26,39 liraya yükseldi. Hedefim 32 dolar, 32 lira. Çarşamba gününe kadar dalgalı bir piyasa bizi bekliyor. Düşüşler al olarak kalır. Çıkışlar için şimdilik çok erken.”

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