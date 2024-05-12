Fotokapan nedir ve ne için kullanılır? İşte daha önce bilmedikleriniz…

Son on yılda, dünya çapında milyonlarca insan fotokapanın farkına vardı. Kamera kapanlarının ürettiği samimi görüntüler ve videolar sayısız belgeselde yer aldı. Sosyal medyada yaygın olarak paylaşıldı.

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Daha az bilinen, fotokapan aslında 100 yıldan daha eskiye uzanan uzun bir geçmişe sahiptir.

FOTOKAPAN NEDİR?

Bir asırdan daha uzun bir süre önce icat edilen fotokapanlar, biyolojik çeşitliliği koruma araç setinde en yaygın kullanılan vahşi yaşam izleme araçlarından biridir. Minimum rahatsızlıkla doğru verileri kaydedebilen kamera tuzakları, dünya çapında bilim adamları tarafından kullanılmaktadır.

Bu süre zarfında, sadece bir avuç insan tarafından kullanılan deneysel bir teknoloji olmaktan, binlerce fotoğrafçı, hobi, avcı ve biyolog tarafından kullanılan ticarileştirilmiş bir teknoloji haline gelmiştir.

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NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR İZLENİR

Fotokapan ile bilim adamlarının tehdit altındaki türleri azalan hayvanların bir şekilde incelemelerini yapar. Bu özelliği sağladığı için, nesli tükenmekte olan türlerin izleme ve araştırma çalışmalarında sıklıkla kullanılır. Kamera tuzaklarından toplanan görüntülerle, bilim insanları tehdit altındaki bir türün kalan popülasyonunun doğru bir resmini oluşturabilirler.

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YASADIŞI KAÇAK AVLANMAYI İZLEME

Kamera tuzakları, yasadışı kaçak avlanmayı güvenli bir şekilde izlemek için kullanılabilir. Kaçak avcılar ve korumacılar arasındaki çatışmayı en aza indirmeye yardımcı olur.

YASADIŞI KAYIT FAALİYETLER

Fotokapanlar sadece vahşi yaşamı izlemeye yardımcı olmakla kalma. Aynı zamanda yasadışı ağaç kesme faaliyetinin kanıtlarını toplamak için de kullanılabilir.

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