Grok nedir, sahibi kim, anlamı nedir, ne işe yarıyor, neden gündem oldu? Grok nasıl kullanılıyor, ücretsiz mi?

GROK NEDİR?

Grok Yapay Zeka, Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen bir yapay zeka sohbet asistanıdır.

Özellikleri:

Mizahi Yaklaşım: Diğer yapay zeka modellerinden farklı olarak esprili ve mizahi bir dil kullanır.

Gerçek Zamanlı Veri Erişimi: İnternete bağlı olduğu için en güncel bilgilere anında erişebilir.

Görüntü Oluşturma: Metin tabanlı komutlardan yüksek kaliteli görüntüler üretebilir.

X Entegrasyonu: Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) ile entegre çalışır.

Kullanım: Grok'u kullanmak için X platformunda bir hesaba sahip olmak ve oturum açtıktan sonra Grok sekmesine tıklamak gerekmektedir. Başlangıçta sadece Premium abonelere sunulan Grok, artık tüm kullanıcılara ücretsiz olarak hizmet vermektedir.