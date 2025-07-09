Grok nedir, sahibi kim, anlamı nedir, ne işe yarıyor, neden gündem oldu? Grok nasıl kullanılıyor, ücretsiz mi?
Yayınlanma:
09 Temmuz 2025 16:19
Elon Musk'a ait Sosyal medya platformu Xin yapay zeka sistemi Grok’un, son güncellemenin ardından kullanıcıları ve üçüncü kişileri hedef alan hakaret içerikli yanıtlar verdiği öne sürülmesi üzerine insanlar Grok nedir, sahibi kim, anlamı nedir, ne işe yarıyor, neden gündem oldu, Grok nasıl kullanılıyor, ücretsiz mi? diye araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar.
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Bu gelişmeler üzerine birden bire gündem olan ve çok konuşulmaya başlanan Grok hakkında Grok nedir, sahibi kim, anlamı nedir, ne işe yarıyor, neden gündem oldu? diye araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar.
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GROK NEDİR?
Grok Yapay Zeka, Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen bir yapay zeka sohbet asistanıdır.
Özellikleri: Mizahi Yaklaşım: Diğer yapay zeka modellerinden farklı olarak esprili ve mizahi bir dil kullanır. Gerçek Zamanlı Veri Erişimi: İnternete bağlı olduğu için en güncel bilgilere anında erişebilir. Görüntü Oluşturma: Metin tabanlı komutlardan yüksek kaliteli görüntüler üretebilir. X Entegrasyonu: Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) ile entegre çalışır. Kullanım: Grok'u kullanmak için X platformunda bir hesaba sahip olmak ve oturum açtıktan sonra Grok sekmesine tıklamak gerekmektedir. Başlangıçta sadece Premium abonelere sunulan Grok, artık tüm kullanıcılara ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
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GROK'UN SAHİBİ KİM?
twitter yeni adı X'in yapay zeka platformu grokun sahibi Elon Musk'tur
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GROK'UN ANLAMI NEDİR
Dolaylı yoldan Grok ismi, kullanıcının ihtiyaçlarını derinlemesine anlama ve etkili yanıtlar üretme hedefini sembolize eden bir isimdir.
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GROK NE İŞE YARIYOR?
X'in açıklamasına göre Grok soruları yanıtlama, problemleri çözme ve beyin fırtınası yapma gibi görevleri tamamlamaya yardımcı olan bir yapay zeka asistanı.
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GROK ÜCRETSİZ Mİ?
X'in yapay zekası Grok'u kullanmak için artık premium abonesi olmak gerekmiyor. Yalnız, Grok AI'ın ücretsiz sürümünde bazı kısıtlamalar var.
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GROK NASIL KULLANILIYOR?
Grok kullanımı, X platformu üzerinden oldukça basit bir şekilde gerçekleşiyor. İşte adım adım Grok'u kullanmak için yapılması gerekenler:
X Premium+ abonesi olunması gerekiyor. Şu anda Grok yalnızca bu üyelik seviyesine özel olarak sunuluyor.
X uygulamasına giriş yapıldıktan sonra "Grok" sekmesi üzerinden sohbete başlanabiliyor. Kullanıcı, metin kutusuna dilediği soruyu yazıyor ve Grok, kısa sürede yanıt veriyor. Grok, hem mobil uygulamada hem de web üzerinden erişilebilir durumda. Özellikle haber takibi, kısa bilgi özetleri ve gündem yorumları için sıklıkla tercih ediliyor.