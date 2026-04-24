Resmi Belgelerde Yeminli Tercüme: Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Yeminli tercüme, resmi işlemlerde sıkça karşılaşılan ancak tam olarak anlaşılmayan bir kavramdır. Sürece yabancı olanlar için kafa karıştırıcı olabilen pek çok detay bulunur. Bu yazıda yeminli tercüme hakkında en sık sorulan soruları ve cevaplarını bir araya getirdik.

Yeminli Tercüme ile Sıradan Tercüme Arasındaki Fark Nedir?

Sıradan bir tercüme, herhangi bir çevirmen tarafından yapılabilir ve hukuki bir bağlayıcılığı yoktur. Yeminli çeviri ise yalnızca mahkeme huzurunda yemin etmiş ve adliyeye kayıtlı tercümanlar tarafından yapılabilir. Tercüman, çevirinin orijinal belgeye tam sadakatle uygun olduğunu hukuki sorumluluk üstlenerek beyan eder, imzalar ve mühürler. Bu nedenle yeminli tercüme resmi kurumlar tarafından kabul edilirken sıradan tercüme kabul edilmez.

Her Dil İçin Yeminli Tercüman Bulunabilir mi?

Türkiye'de en yaygın dil çiftlerinde, özellikle İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça için yeminli tercümana ulaşmak oldukça kolaydır. Ancak Japonca, Korece ya da daha az yaygın dillerde uygun tercüman bulmak zaman alabilir. Bu durumlarda geniş tercüman ağına sahip platformlardan yararlanmak süreci önemli ölçüde hızlandırır.

Yeminli Tercüme Ne Kadar Sürer?

Belgenin uzunluğuna, dil çiftine ve tercümanın yoğunluğuna göre değişmekle birlikte standart koşullarda birkaç sayfalık bir belge genellikle bir ila üç iş günü içinde tamamlanır. Acele talepler ek ücrete tabi olmakla birlikte daha kısa sürede teslim edilebilir. Önemli bir başvurunuz varsa süreci en az iki ila üç hafta önceden başlatmanız önerilir.

Yeminli Tercüme Her Zaman Yeterli midir?

Pek çok resmi kurum için yeminli tercüme tek başına yeterlidir. Ancak bazı kurumlar ek olarak noter onaylı tercüme talep edebilir. Bu durumda yeminli tercüme tamamlandıktan sonra noter, mütercimin imzasını ve belgenin doğruluğunu ayrıca onaylar. Bunun yanı sıra bazı ülkeler apostil şerhi ya da konsolosluk tasdiki de isteyebilir. Hangi onayların gerektiğini başvuracağınız kurumdan önceden öğrenmek gereksiz maliyet ve zaman kaybını önler.

Yeminli Tercüme Ücreti Nasıl Belirlenir?

Türkiye'de yeminli tercüme ücretleri serbest piyasa koşullarında belirlenir ve devlet tarafından belirlenmiş sabit bir tarife bulunmamaktadır. Fiyatı etkileyen başlıca unsurlar şunlardır:

Belgenin uzunluğu ve karmaşıklığı

Dil çifti

Talep edilen teslimat süresi

Ek onay gereklilikleri

Fiyat karşılaştırması yaparken yalnızca rakama odaklanmak yanıltıcı olabilir. Düşük fiyat sunan ancak adliyeye kayıtlı olmayan tercümanlardan alınan çeviriler resmi kurumlar tarafından geçersiz sayılır. Bu nedenle fiyatın yanı sıra tercümanın yetki belgesini de mutlaka teyit etmek gerekir.

Tercümanın Yetkili Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Bir tercümanın yetkili olup olmadığını anlamanın en güvenilir yolu, bağlı olduğu adliyeyi sorarak teyit almaktır. Bunun yanı sıra güvenilir platformlar üzerinden hizmet almak da bu riski ortadan kaldırır.

Orijinal Belge Olmadan Yeminli Tercüme Yaptırılabilir mi?

Genel kural olarak yeminli tercüme için orijinal belge ya da onaylı bir suretinin tercümana iletilmesi gerekir. Bazı durumlarda yüksek çözünürlüklü tarama da kabul edilebilir ancak bu tercümandan tercümana farklılık gösterebilir. Belgenizin fiziksel olarak teslim edilmesini mi yoksa dijital olarak iletilmesini mi tercih ettiklerini önceden sormak faydalı olacaktır.

Yeminli Tercüme Sonradan Geçersiz Sayılabilir mi?

Yetkili bir tercüman tarafından doğru biçimde yapılmış bir yeminli tercüme geçersiz sayılmaz. Ancak tercümanın adliyeye kayıtlı olmaması, mühür ya da imzanın eksik olması ya da beyan metninin usule uygun düzenlenmemiş olması gibi durumlarda belgeler reddedilebilir. Bu nedenle güvenilir ve deneyimli bir tercüman ya da platform seçimi büyük önem taşır.

Birden Fazla Belgeyi Aynı Anda Tercüme Ettirebilir misiniz?

Evet. Hatta birden fazla belgeyi aynı anda tercüme ettirmek hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlayabilir. Bazı tercümanlar ve platformlar toplu işlemlerde indirim uygular. Başvurunuz için birden fazla belge gerekiyorsa hepsini aynı anda işleme almak süreci önemli ölçüde hızlandırır.

Sonuç

Yeminli tercüme süreci doğru bilgi ve doğru tercümanla son derece akıcı bir şekilde ilerleyebilir. Hangi belgelerin gerektiğini, hangi onayların talep edildiğini ve tercümanın yetkili olup olmadığını önceden netleştirmek olası tüm sorunların önüne geçer. Güvenilir bir platform aracılığıyla süreci yönetmek ise hem bireyler hem de kurumlar için en pratik ve güvenli yaklaşımdır.