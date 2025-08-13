Alaska nerde, hangi devlete ait, haritada yeri neresi? Alaska'nın tarihi geçmişi ne?
Yayınlanma:
13 Ağustos 2025 15:07
ABD Başkanı Donalt Trump, Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'in Rusya, Ukrayna savaşını bitirmek için görüşme yeri olarak Alaska olarak açıklanması sonrası insanlar merak ederek "Alaska nerde, hangi devlete ait, tarihi ne, haritada yeri neresi? " araştırmaya başladı. İşte Alaska ile bilinmeyenlerin cevabı.
1 5
ALASKA NERDE?
Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı ucunda yer alan bir eyaletidir. Bir yarı-eksklav olan Alaska, doğuya Kanada'nın British Columbia ve Yukon bölgeleriyle sınırlanmıştır ve batıda Bering Boğazı'ndaki bir deniz sınırını Rusya Federasyonu'nun Chukotka Otonom Okrugu ile paylaşmaktadır
2 5
ALASKA HANGİ DEVLETE AİTTİR?
ABD'ye ait olan Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatı ucunda yer alan bir eyaletidir
3 5
ALASKANIN HARİTADA YERİ NERESİ?
"Son Sınır" lakaplı Alaska, Kuzey Amerika'nın en kuzeybatısında yer alan, ABD'ye komşu olmayan bir eyalettir. Beaufort Denizi ve Arktik Okyanusu boyunca uzanan kuzey kıyı şeridine, Alaska Körfezi ve Pasifik Okyanusu sınırında güney kıyı şeridine , Bering Denizi boyunca batı kıyı şeridine ve Çukçi Denizi'ne bakan kuzeybatı kıyı şeridine sahiptir . Ayrıca doğuda Kanada'nın Britanya Kolombiyası Eyaleti ve Yukon Bölgesi ile komşudur.
4 5
ALASKANIN TARİHİ GEÇMİŞİ NE?
24. ABD Dışişleri Bakanı, 1867 yılında $7.2 milyon karşılığında Ruslar ile Alaska Satın Alma (Seward'ın Aptallığı olarak da bilinir) anlaşması yaptı. Rusya'nın o dönem hükümdarı Tsar Alexander II, Rus İmparatorluğu İmparatoru, Polonya Kralı ve Finlandiya Grand Duke'u, ayrıca satışı planladı. satın alma 30 Mart 1867'de yapıldı. Altı ay sonra komisyoncular Sitka'ya geldi ve formal transfer düzenlendi. Formal bayrak kaldırma işlemi 18 Ekim 1867 tarihinde Fort Sitka'da gerçekleşti. Törende 250 formaları olan ABD askerleri valinin evine "Castle Hill" e gitti, Rus birlikleri Rus bayrağını indirdi ve ABD bayrağı kaldırıldı. Bu olay Alaska Günü olarak kutlanır ve 18 Ekim tarihinde yasal bir tatil olarak kabul edilir.
5 5
1867 YILINDA ABD'YE KATILDI
Alaska, başlangıçta askeri olarak zayıfca yönetildi ve 1884 yılından itibaren bir vali tarafından atanmış bir bölge olarak yönetildi. Bir federal bölge mahkemesi Sitka'da kurulmuştu. ABD bayrağı altındaki Alaska'nın ilk on yılının çoğunda, Sitka, Amerikalı yerleşimciler tarafından yaşanan tek yerleşim yeriydi. Onlar "geçici bir şehir yönetimi" kurdular, bu Alaska'nın ilk belediye yönetimiydi ancak hukuki anlamda değildi.Alaska kasabalarının yasal olarak şehir olarak kurulmasına izin veren yasalar 1900 yılına kadar gelmedi ve şehirler için yerel yönetim sınırlı veya 1959 yılında devlet olunana kadar mevcut değildi.