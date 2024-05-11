Yunus Paksoy kimdir, nerelidir, mesleği nedir, kaç yaşındadır, kiminle evli ? Gazeteci Yunus Pakso'yun biyografisi

TV kanallarına canlı olarak bağlanan başarılı bir haber sunumu ve analizleri ile izleyicilerin dikkatini çeken gazeteci Yunus Paksoy'u izleyiciler merak ederek Yunus Paksoy kimdir, nerelidir, mesleği nedir, ne mezunudur, kaç yaşındadır, kiminle evli? diye araştırma yamaktadır. İşte CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy'un hayat biyografisi.

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Yunus Paksoy kimdir, nerelidir, mesleği nedir, kaç yaşındadır, kiminle evli ? Gazeteci Yunus Pakso'yun biyografisi

CNN Türk'ün ABD Washington temsilciliğini yapan TV canlı yayınlarına bağlanarak özellikle ABD'deki gelişmeleri duyuran ve haber anlatım ve yorum tarzı ile izleyiciler merak ederek, Yunus Paksoy kimdir, nerelidir, mesleği nedir, kaç yaşındadır, kiminle evli? diye araştırma yamaktadır. İşte CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy'un hayat biyografisi.

YUNUS PAKSOY KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Gazeteci Yunus Paksoy 9 Nisan 1994 Denizli doğumludur. Yunus Paksoy @yunuspaksoy kullanıcı adı ile Twitterda ve. @yunus.paksoy.tv kullanıcı adı ile instagramı hesapları bulunmaktadır.

Başarılı gazeteci Yunus Paksoy 2020 yılında TRT World Almanya’dan ayrıldıktan sonra CNN Türk & Hürriyet Washington Temsilciliğini yapmaktadır

YUNUS PAKSOY GAZETECİ SARA FİRTH İLE DÜNYA EVİNE GİRDİ

Yunus Paksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir ekranda sizlerden uzakta ancak memlekette hayırlı bir telaş içerisindeydik. Yol arkadaşım Sara Firth ile 30.12.2023’te hayatımızı sonsuza kadar birleştirmeye söz verdik. Bu mutlu günümüzde aramızda bulunarak bizi onurlandıran ve akdimizi bir ömür boyu tasdik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a kalpten teşekkürlerimizle" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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