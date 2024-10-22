Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada DEM Parti ve Abdullah Öcalan ile ilgili Öcalan "törerist başı tek taraflı terörün bittiğini ilan etsin bu kararlılığı göstersin umut hakkı için yasal düzenlemenin önü açılsın" açıklamasının ardından insanlar merak ederek Umut hakkı nedir? Bahçeli ''Umut Hakkıy''la ne demek istedi? diye araştırmaya başladı.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir mahkumun belirli bir süre sonra cezasının yeniden gözden geçirilmesini ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulma şansını içerir.

Umut hakkı, ceza hukukunda, hapis cezasına mahkûm edilen bireylerin belirli süreler boyunca gösterdikleri iyi hal ve davranışları göz önünde bulundurularak, kanunla belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salıverilme olasılıklarının değerlendirilmesini kapsar. Umut hakkı, her mahkûm için geçerli değildir. Bu hak, özellikle belirli koşulları sağlayan mahkûmlar için geçerlidir.

DEVLET BAHÇELİ UMUT HAKK'YLA NE DEMEK İSTEDİ

Türkiye, TBMM'nin yeni yasama yılı dolayısıyla yapılan toplantısıyla tarihi bir sürecin kapılarını araladı...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplantıda DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşması gündemi tamamen değiştirdi ve terör sorununun çözümü konusunda yeni bir sürece girildi.

Bu süreçte Bahçeli, her konuşmasında tarihi bir adım atarak sorunun çözülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta PKK terör örgütü Abdullah Öcalan'a silah bırakma çağrısı yapan Bahçeli, bu haftaki konuşmasında tarihi bir çağrıya daha imza attı.

Öcalan'ın tecridinin kalkması durumunda TBMM'ye gelip DEM Grubu'nda konuşarak terör örgütünün lağvedildiğini ilan etmesi çağrısında bulunan Bahçeli, bu konuda tüm fedakarlıklara razı olduklarını dile getirdi.

"UMUT HAKKI VERMEYE HAZIRIZ"

Teröristbaşına 'umut hakkı' tanınması hakkının da bu çağrı ile saklı olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Teröristbaşı terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.

"HODRİ MEYDAN"

Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız.

Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz."