Son dönemin trendi olan yapay zeka nedir? Ne zaman ortaya çıktı?

Bazen yapay zekanın teknolojide yeni bir gelişme olduğunu hissedebilir. Sonuçta, sadece son birkaç yılda kullanmak için ana akım haline geldi. Gerçekte, yapay zekanın temeli 1900'lerin başında başladı. Ve en büyük adımlar 1950'lere kadar atılmasa da, birçok farklı alanda ilk uzmanların çalışması olmadan bu mümkün olmazdı.

Yapay zekanın tarihini bilmek, yapay zekanın şu anda nerede olduğunu ve gelecekte nereye gidebileceğini anlamada önemlidir.

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YAPAY ZEKA (AI) NEDİR?

Yapay Zeka, tipik olarak insan zekası seviyeleri gerektirecek görevleri yerine getirebilen akıllı ajanlar yaratmaya odaklanan bir bilgisayar bilimi alt alanıdır. Bu görevler, diğerlerinin yanı sıra problem çözme, konuşma tanıma ve karar vermeyi içerir.

AI, birçok yaklaşımı olan disiplinler arası bir bilimdir; kural- tabanlı olabilir ve önceden tanımlanmış bir küme veya koşullar altında çalışabilir veya çevresine uyum sağlamak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanabilir.İkincisi, AI sistemlerinin verilerden öğrenmesine izin verdiği ve onları daha çok yönlü ve öngörülemeyen senaryoları işleyebildiği için özellikle güçlüdür.

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YAPAY ZEKA TARİHİ

Yapay zeka alanındaki en eski önemli çalışma, 20. yüzyılın ortalarında İngiliz mantıkçı tarafından yapıldı. Bilgisayar öncüsü Alan Mathison Turing tarafından ortaya atıldı. 1935'te Turing, sınırsız bir bellek ve tema arasında ileri geri hareket eden, sembol sembol, bulduklarını okuyan ve daha fazla sembol yazan bir tarayıcıdan oluşan soyut bir bilgi işlem makinesini tanımladı.

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Bazı kaynaklarda ise, 1900-19501900'lerin başında, yapay insanlar fikrine odaklanan birçok medya oluşturuldu. Öyle ki her türden bilim adamı şu soruyu sormaya başladı: yapay bir beyin yaratmak mümkün mü?

Hatta bazı yaratıcılar, çoğu nispeten basit olmasına rağmen, şimdi "robotlar" dediğimiz şeyin bazı versiyonlarını bile yaptılar. Bunlar çoğunlukla buharla çalışıyordu ve bazıları yüz ifadeleri yapabilir ve hatta yürüyebilirdi.

Fakat en büyük çalışma, AI'ya olan ilginin gerçekten bir ziraya geldiği zamandı. Alan Turing, sonunda uzmanların bilgisayar zekasını ölçmek için kullandığı The Turing Testi olan “Bilgisayar Makineleri ve Zekası” adlı çalışmasını yayınladı. "Yapay zeka" terimi ortaya çıktı ve popüler kullanıma girdi.

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