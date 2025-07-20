Dürzi ne demek! Dürzilik nedir, hangi inanca sahiptir! Dürziler Müslüman mı?

Dürziler Müslüman mı, hangi dine mensuplar?

Suriye’deki Dürziler, Dürzilik adı verilen kendine özgü dini inanca mensuptur. Resmi anlamda Müslüman olarak kabul edilseler de, Müslimanlık yaşantısyla ters bir yaşantıya sahip olmaktadır. Dürzilik ne Sünni ne de Şii mezhepleriyle tam olarak örtüşmeyen, bağımsız ve ezoterik bir inanç sistemidir. Dürziler, Allah’a inanmakla birlikte reenkarnasyon (ruh göçü), gizli bilgiye erişim ve sembolik ibadet anlayışı gibi kendilerine has dini görüşlere sahiptir.

Suriye'de Dürziler çoğunlukla ülkenin güneybatısında, Suveyda (Süveyda) bölgesinde yaşamaktadır. Bu bölge, “Cebel el-Dürz” (Dürzi Dağları) olarak da bilinir ve topluluğun tarihsel merkezlerinden biridir. Suriye iç savaşında tarafsız kalmaya çalışan Dürziler, zaman zaman bulundukları bölgeleri korumak için yerel silahlı savunma birlikleri oluşturmuştur.