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Dürzi ne demek! Dürzilik nedir, hangi inanca sahiptir! Dürziler Müslüman mı?

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Dürzi ne demek! Dürzilik nedir, hangi inanca sahiptir! Dürziler Müslüman mı?
Suriye'nin güneyinde Süveyda şehrinde Dürziler ile Bedevi aşiretleri arasında artan çatışmalar, sonrası gündeme gelerek vatandaşlar Dürzi ne demek! Dürzilik nedir, hangi inanca sahiptir! Dürziler Müslüman mı? diye araştırmaya başladılar. İşte Dürzilerle ilgili bir çok bilinmeyenler.
Dürzi ne demek! Dürzilik nedir, hangi inanca sahiptir! Dürziler Müslüman mı? 1 16

Süveyda ilinde Dürzi gruplar ve Bedevi aşiretler arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Şam yönetimi, istikrarın sağlanması için bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sev ettiğini duyurdu. Dürzilere siyasi ve askeri destek veren İsrail de bölgede tankları hedef aldığını açıkladı.

Dürzi ne demek! Dürzilik nedir, hangi inanca sahiptir! Dürziler Müslüman mı? 2 26

Dürzilik Nedir?

Dürzilik, İslam'ın bir mezhebi olan Şii inançlarından türemiş, ancak kendine özgü öğretileri ve inanç sistemiyle farklılık gösteren bir dini inançtır. 11. yüzyılda, Mısır'da Alamut Kalesi'nde başlayan Dürzilik, zamanla Orta Doğu'nun farklı bölgelerine yayıldı. Adını, dini liderlerinden birisi olan Dürzi'nin soyadından almıştır. Dürzilik, özgün bir monoteist inanç sistemine sahiptir ve Allah'a inanır, ancak bu inanç bir dizi gizli öğretiye dayalıdır. Dürziler, özellikle reenkarnasyon, öğretiye dayalı gizli bilgi ve mutlak ruhsal olgunluk arayışına büyük önem verirler.


Dürzi ne demek! Dürzilik nedir, hangi inanca sahiptir! Dürziler Müslüman mı? 3 36

Dürziler hangi dine inanır?

Dürzilik, İslam’ın Şii mezhebine bağlı İsmaililik kolundan türemiş, zamanla ise kendi içinde felsefi, mistik ve batıni unsurlar taşıyan, tamamen farklı ve gizemli bir dini yapıya dönüşmüştür. İnançları, halk arasında sıklıkla "gizli din" olarak anılır çünkü öğretileri sadece topluluk içindeki inisiye olmuş kişilere açıklanır.

Dürzi ne demek! Dürzilik nedir, hangi inanca sahiptir! Dürziler Müslüman mı? 4 46

Dürziler Müslüman mı, hangi dine mensuplar?

Suriye’deki Dürziler, Dürzilik adı verilen kendine özgü dini inanca mensuptur. Resmi anlamda Müslüman olarak kabul edilseler de, Müslimanlık yaşantısyla ters bir yaşantıya sahip olmaktadır. Dürzilik ne Sünni ne de Şii mezhepleriyle tam olarak örtüşmeyen, bağımsız ve ezoterik bir inanç sistemidir. Dürziler, Allah’a inanmakla birlikte reenkarnasyon (ruh göçü), gizli bilgiye erişim ve sembolik ibadet anlayışı gibi kendilerine has dini görüşlere sahiptir.

Suriye'de Dürziler çoğunlukla ülkenin güneybatısında, Suveyda (Süveyda) bölgesinde yaşamaktadır. Bu bölge, “Cebel el-Dürz” (Dürzi Dağları) olarak da bilinir ve topluluğun tarihsel merkezlerinden biridir. Suriye iç savaşında tarafsız kalmaya çalışan Dürziler, zaman zaman bulundukları bölgeleri korumak için yerel silahlı savunma birlikleri oluşturmuştur.

Dürzi ne demek! Dürzilik nedir, hangi inanca sahiptir! Dürziler Müslüman mı? 5 56

Dürziler Kimdir?

Dürziler, 11. yüzyılda Mısır’daki Fatımi Halifesi el-Hakim bi-Emrillah döneminde ortaya çıkan, İslam kökenli ama zamanla ondan ayrılan ezoterik bir dini topluluktur. Dürzilik inancı, İsmaililik mezhebinden etkilenmiş olsa da, farklı dini yorumları ve gizli öğretileriyle bağımsız bir yapıya dönüşmüştür.

Bugün Dürziler; Lübnan, Suriye, İsrail ve Ürdün başta olmak üzere Orta Doğu'nun farklı bölgelerinde yaşamaktadır. Ayrıca göçlerle birlikte Batı ülkelerinde de küçük Dürzi topluluklar oluşmuştur.

Dürzi ne demek! Dürzilik nedir, hangi inanca sahiptir! Dürziler Müslüman mı? 6 66

Dürziler Hangi Ülkelerde Yaşar?

Dürziler; Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Golan Tepeleri’nde yaşamaktadır. Suriye’de özellikle Şam’ın güneyinde yer alan Süveyda vilayetinde yoğunlaşmışlardır. Ayrıca İdlib ve çevresindeki kırsal bölgelerde de topluluklar halinde yaşamaktadırlar.

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