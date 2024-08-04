Yatırım nedir? Aktif ve pasif yatırım nasıl yapılır?

Hayattaki her şeyde olduğu gibi, yatırım özveri ve sıkı çalışma gerektirir. Bu nedenle, yatırım ve farklı yatırım stratejilerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması, finansal hedeflerinize ulaşmak için çok önemlidir. Yeni başlayanlar için bu yatırım kılavuzunda, şimdi yatırıma başlamanın neden harika bir fikir olabileceğini ve birikimlerinizin sizin için nasıl çalışacağını anlayacaksınız.

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YATIRIM NEDİR?

Yatırım, hisse senetleri, tahviller, hisse senetleri, fonlar, kripto para birimleri veya zamanla kar elde edeceği daha fazla para kazanacağı beklentisiyle değerin zamanla artabileceği herhangi bir şey gibi varlıkları satın alma eylemidir.

Biraz para biriktirmiş olan herkes yatırım yapabilir, ancak önceden kapsamlı bir anlayışa sahip olmalıdır. Yatırım stratejinize karar vermek, ne kadar para yatırabileceğinize ve almak istediğiniz risk seviyesine bağlıdır.

Bir yatırımcı her zaman Warren Buffet veya Amazon'un kurucusu (NASDAQ: AMZN), Jeff Bezos gibi sınırsız sermayeye sahip zengin biri değildir. Bu gerçeklerden uzak; gerçekte, birikimi olan herkes tercih ettiği ve uygun alanlara yatırım yapmaya başlayabilir.

YATIRIMLAR GENELLİKLE ŞU ŞEKİLDE KATEGORİZE EDİLEBİLİR:

Büyüme yatırımları: genellikle ortalamanın üzerinde getiri sağlayacakları beklentisiyle hisse senetleri gibi yüksek büyüme seçeneklerinde; ancak, daha kısa vadeli olabilirler, daha fazla riskle gelebilirler ve daha tutarlı dikkat, analiz ve çalışma gerektirebilirler.

genellikle ortalamanın üzerinde getiri sağlayacakları beklentisiyle hisse senetleri gibi yüksek büyüme seçeneklerinde; ancak, daha kısa vadeli olabilirler, daha fazla riskle gelebilirler ve daha tutarlı dikkat, analiz ve çalışma gerektirebilirler. Savunma yatırımları: genellikle karların daha düşük, ancak tutarlı bir getiri sağlayabileceği varlık sınıflarında. Örneğin, tahviller daha istikrarlı, daha az riskli ve sabit bir gelir elde ediyor. Aynı zamanda olgun ve istikrarlı mavi çipli stokların satın alınmasını da gerektirir.

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AKTİF VE PASİF YATIRIM

Yatırımcılar aktif olarak yatırım yapabilir ve kendi yatırımlarını yönetebilir. Piyasa analizi ve çalışma gerektiren ortalamanın üzerinde kazançlar için teknikler oluşturabilir.

Tersine, bazıları daha uzun vadeli pasif gelir elde etmek için sabit getirili tahvillere pasif yatırım yapmayı tercih edebilir. Ancak daha az sürekli dikkat gerektirir.

Yatırım yapma nedenlerinden biri sadece mevcut parayla daha fazla para kazanmak; amaç kar elde etmektir. Pasif yatırımın bir başka nedeni de, para ve tasarrufların enflasyon nedeniyle zamanla değer kaybedebilmesidir.

Enflasyon hesaplayıcı ile birkaç yıl içinde birikimlerinizin ne kadar değerli olduğunu kontrol edebilirsiniz. Örneğin, bugün size 50 dolara mal olan bir kalem için varsayılan %65-70 enflasyon oranıyla, aynı kalem yılda 82-90 dolara mal olacak. Örneğin, 10.000 dolarlık tasarrufunuz varsa, bu tasarruflar yıl içinde yaklaşık 3.500-3.000 dolara düşürülecektir.

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