Etimesgut’un yeni belediye başkanı Beşikçioğlu duyurdu: “Kimse işinden olmayacak!”

Behzat Ç. dizisiyle tanınan Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut’ta aday olduğu ilçeden kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday gösterilen Beşikçioğlu’nun ilçede kazanması ise büyük sevince neden oldu.

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Etimesgut’un yeni belediye başkanı Beşikçioğlu duyurdu: “Kimse işinden olmayacak!”

31 Mart mahalli seçimlerde CHP birçok ilke imza attı. Hem il hem ilçe bazında birçok yeri Cumhuriyet Halk Partisi, yıllar sonra yeniden kazandı. Siyasilerin dikkatini çeken CHP, iyi bir seçim arenası geçirmiş oldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde ise sürpriz bir ismi aday gösterdi. Oyunculuğu ile öne çıkan Erdal Beşikçioğlu, CHP’den aday gösterildi. İddialı bir isim olarak öne çıkan Beşikçioğlu, büyük oy farkıyla kazandı.

CHP ADAYINDAN YÜZDE 24 FARK

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yarış Erdal Beşikçioğlu ile Enver Demirel arasında geçti. Ancak CHP’nin aday gösterdiği Beşikçioğlu, büyük bir fark ile seçimi kazandı.

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Etimesgut, 20 yıldır AK Parti ve MHP’nin adeta kalesi olmuştu. Ancak Erdal Beşikçioğlu, bu seçimde bir ilki başardı. Beşikçioğlu, seçimi kazanmasının ardından Ankara havasıyla kutlama yaptı. Hali hazırda çalışan işçiler içi ise şunları söyledi;

“Hiçbir belediye personeli işinden, aşından olmayacak. Bu Erdal Beşikçioğlu sözüdür.”

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