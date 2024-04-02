Gökhan Yüksel ezici bir çoğunlukla yeniden Kartal Belediye Başkanı seçildi

Türkiye geneli Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi ile sonuçlan 31 Mart yerel seçimlerinde CHP, İstanbul Kartal'da önceki dönem seçilen Gökhan Yüksel ile girdiği seçim yarışını ezici çoğunla kazanarak tekrar belediye başkanı oldu

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Gökhan Yüksel ezici bir çoğunlukla yeniden Kartal Belediye Başkanı seçildi

Türkiye 31 Mart 2024 tarihinde demokrasi şöleni ile gittiği sandıklara 5 yıl boyunca kendilerini yerel yönetimlerde yönetecek yöneticilerini seçmek için tercihlerini yaptı.

Seçim öncesi çok çekişmeli geçeceği belirtilen belediye başkanlığı seçimini Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkanı ve bu dönemde yeniden aday gösterilen Gökhan Yüksel söylenilenlerin aksine çok rahat bir şekilde ezici çoğunlukta seçmenin tercihini alarak tekrar Belediye başkanı seçilerek 5 yıl daha Kartal'a hizmet etme fırsatı yakaladı.

GÖKHAN YÜKSEL TEKRAR KARTAL BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Kartal’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Gökhan Yüksel, en yakın rakibi AK Parti adayı Hüseyin Karakaya’ya fark atarak yeniden belediye başkanı seçildi.

Kartal seçim sonuçları 31 Mart 2024 Pazar akşamı sandıkların kapatılmasının ardından başlayan sayım işlemleri ile birlikte açıklandı.

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SÖYLENENLERİN AKSİNE SEÇİMİ ÇOK RAHAT KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdıktan sonra Kartal seçim sonuçları oy oranları net verileri ile belli oldu.

31 Mart Yerel İdareler seçiminde CHP’li Gökhan Yüksel, oyların yüzde 55’ini alarak 158.387 oyla ikinci kez belediye başkanı oldu.

Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Yüksek Mimar Hüseyin Karakaya ise oyların 103.035 oy alarak yüzde 35.59’da kaldı.

Kartal’da iki dönem Belediye Başkanlığı yapan Op. Dr. Altınok Öz ise, 6441 oyla, Zafer Partisi adayı Kemal Alper Ürünker’in ardından dördüncü sırada kaldı..

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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