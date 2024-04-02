Tuzla belediye başkanı Eren Ali Bingöl Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir?

32 Yıl sonra CHP'nin adayı olarak seçimleri kazanarak Tuzla belediyesinin yeni başkanı olan Eren Ali Bingöl'ü vatandaşlar merak ederek Eren Ali Bingöl Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir? diye araştırmaya başladı. İşte Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün hayat biyografisi.

YAYINLAMA
Google News
Tuzla belediye başkanı Eren Ali Bingöl Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde cumhuriyet halk partisinin adayı olarak girdiği seçimlerde Tuzla halkının oylarını alarak yeni belediye başkanı seçilen Eren Ali Bingöl'ü vatandaşlar merak ederek Eren Ali Bingöl Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir? diye araştırmaya başladı. İşte Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün hayat biyografisi.

eren2.jpg

EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR? HAYAT BİYOGRAFİSİ

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 1993 yılında doğan Eren Ali Bingöl, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak belirlendi.Türk siyasetine CHP üyesi ve avukat olarak adım atan Bingöl, memleketi Bingöl'de doğmuş ve ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir. Öğrenim hayatını Ortadoğu Koleji'nde tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Siyasi Kariyeri

2013 yılında CHP üyesi olan Bingöl, siyasi kariyerine Tuzla İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği görevleriyle başlamıştır. 2014-2017 yılları arasında Tuzla'da bu görevleri üstlenen Bingöl, 2019 yılında ise Tuzla İlçe Başkanlığı yapmıştır. Bingöl, çevre sorunlarına odaklanarak özellikle gençler ve kadınlar için çözüm odaklı projeler geliştirmiştir.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir?
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir?
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu belli oldu! ASAL Araştırma vatandaşa sorarak belirledi
Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu belli oldu! ASAL Araştırma vatandaşa sorarak belirledi
İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir
İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir
Son Haberler
Garanti Bankası’dan emeklilere müjde: Nisan ayında en yüksek ödeme açıklaması geldi, tam tamına 19.000!
Garanti Bankası’dan emeklilere müjde: Nisan ayında en yüksek ödeme açıklaması geldi, tam tamına 19.000!
Gökhan Yüksel ezici bir çoğunlukla yeniden Kartal Belediye Başkanı seçildi
Gökhan Yüksel ezici bir çoğunlukla yeniden Kartal Belediye Başkanı seçildi
Tuzla belediye başkanı Eren Ali Bingöl Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir?
Tuzla belediye başkanı Eren Ali Bingöl Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürekli işçi alımını paylaştı: Başvurular başladı mı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sürekli işçi alımını paylaştı: Başvurular başladı mı?
İYİ Partiden istifa eden İBB meclis üyesi İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Mesleği nedir?
İYİ Partiden istifa eden İBB meclis üyesi İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Mesleği nedir?
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez kimdir, nerelidir, hangi il milletvekilidir, neden öldü?
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez kimdir, nerelidir, hangi il milletvekilidir, neden öldü?
Avukat Buket Tekışık kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, neden gündem oldu?
Avukat Buket Tekışık kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, neden gündem oldu?
Çok Okunanlar
2 Nisan 2024 Salı günü tüm burç yorumları nelerdir? Bugün hayatınızda neler değişecek?
2 Nisan 2024 Salı günü tüm burç yorumları nelerdir? Bugün hayatınızda neler değişecek?
İBB meclisinde koltuk sayısı belli oldu: 2019 yılına göre büyük değişim var…
İBB meclisinde koltuk sayısı belli oldu: 2019 yılına göre büyük değişim var…
Meteoroloji'den uyarı! Toz taşımı devam edecek mi! Bugün yağmur yağacak mı? Salı günü hava nasıl?
Meteoroloji'den uyarı! Toz taşımı devam edecek mi! Bugün yağmur yağacak mı? Salı günü hava nasıl?
CHP 32 yıl sonra kazandı! Tuzlanın yeni Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl oldu
CHP 32 yıl sonra kazandı! Tuzlanın yeni Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl oldu
Yair Netanyahu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
Yair Netanyahu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında ne mezunu? İşte Selçuk Bayraktar'ın Biyografisi
Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında ne mezunu? İşte Selçuk Bayraktar'ın Biyografisi
Örsan Öymen kimdir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Altan Öymen ve Onur Öymen'in neyi oluyor?
Örsan Öymen kimdir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Altan Öymen ve Onur Öymen'in neyi oluyor?
Yorumlananlar
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahısa işte böyle meydan dayağı attılar!
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak? 31 Mart 2024 Pazar tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting meydanında ilk defa bu ifadeyi kullandı: “Ne verirsek verelim dipsiz kuyu”…
Salih Tuna'dan çok çarpıcı köşe yazısı: ''Fondaş medya oğul Erbakan'ı öve öve bitiremiyor''
Salih Tuna'dan çok çarpıcı köşe yazısı: ''Fondaş medya oğul Erbakan'ı öve öve bitiremiyor''