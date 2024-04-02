Tuzla belediye başkanı Eren Ali Bingöl Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde cumhuriyet halk partisinin adayı olarak girdiği seçimlerde Tuzla halkının oylarını alarak yeni belediye başkanı seçilen Eren Ali Bingöl'ü vatandaşlar merak ederek Eren Ali Bingöl Kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir? diye araştırmaya başladı. İşte Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün hayat biyografisi.

EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR? HAYAT BİYOGRAFİSİ

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 1993 yılında doğan Eren Ali Bingöl, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Tuzla Belediye Başkanı adayı olarak belirlendi.Türk siyasetine CHP üyesi ve avukat olarak adım atan Bingöl, memleketi Bingöl'de doğmuş ve ileri düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir. Öğrenim hayatını Ortadoğu Koleji'nde tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Siyasi Kariyeri

2013 yılında CHP üyesi olan Bingöl, siyasi kariyerine Tuzla İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği görevleriyle başlamıştır. 2014-2017 yılları arasında Tuzla'da bu görevleri üstlenen Bingöl, 2019 yılında ise Tuzla İlçe Başkanlığı yapmıştır. Bingöl, çevre sorunlarına odaklanarak özellikle gençler ve kadınlar için çözüm odaklı projeler geliştirmiştir.