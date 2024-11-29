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Aile hekimleri grev yapacak! 5 gün iş bırakıyorlar

Aile hekimleri, 2-6 Aralık tarihlerinde yeniden grev kararı aldı. 1 Kasım'da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne karşı tepkilerini sürdüren hekimler, 5 gün boyunca iş bırakacak.

Aile hekimleri grev yapacak! 5 gün iş bırakıyorlar
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Aile hekimleri, 5-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdikleri üç günlük grevden sonuç alamadıklarını duyurmuşlardı. 1 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne yönelik tepkilerini dile getiren hekimler, yeni bir grev kararı aldı. 2-6 Aralık tarihlerinde yeniden iş bırakacaklarını ve greve gireceklerini açıkladılar.

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Türk Tabipler Birliği, sosyal medya platformlarından yapılan açıklamada, "Eziyet Yönetmeliğine Karşı Meslek Onurumuz ve Halkın Sağlığı İçin Aile Hekimliği Çalışanları Olarak 2-6 Aralık Tarihlerinde İş Bırakıyoruz!" ifadesine yer vererek, 5 gün sürecek olan grevi duyurdu.

Geçtiğimiz Kasım ayında da Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne karşı alınan grev kararının 5-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmişti. Ancak bu grevden de istenilen sonuç alınamayınca, aile hekimleri Aralık ayında bir kez daha greve gitme kararı aldı.

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