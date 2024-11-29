Asgari ücret pazarlığında flaş gelişme! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

2024 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarına başlanıyor. Yeni asgari ücret rakamını belirleyecek 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında ilk toplantısını yapacak. Komisyona, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci katılacak. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bu yıl da 4 işçiyle masada olacak.

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TÜRK-İŞ heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın başkanlığında, aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları taşeron işçisi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven’den oluşacak. Bu temsilciler, 7 milyon doğrudan çalışanı ve dolaylı olarak tüm toplumu ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi için, asgari ücretlilerin taleplerini ve sorunlarını komisyona taşıyacak.

Asgari ücret, Türkiye’deki milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir konu olmasının yanı sıra, toplumun ekonomik yapısını da doğrudan etkiliyor. Bu yıl da yapılan pazarlıklarla belirlenen rakam, Türkiye’deki en düşük ücretli çalışanların yaşam standartları üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.