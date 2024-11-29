Benzin ve motorinde fiyat ne oldu? 29 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları 29 Kasım 2024'te Türkiye'deki akaryakıt fiyatları güncellendi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Akaryakıt fiyatlarındaki son durum ve dalgalanmalara dair detaylar haberimizde.