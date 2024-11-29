Benzin ve motorinde fiyat ne oldu? 29 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları
29 Kasım 2024'te Türkiye'deki akaryakıt fiyatları güncellendi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Akaryakıt fiyatlarındaki son durum ve dalgalanmalara dair detaylar haberimizde.
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarını etkileyerek zam ve indirim haberlerini gündeme getirdi. 29 Kasım 2024 itibarıyla, büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde:
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İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin fiyatı: 43.06 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.18 TL
- LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin fiyatı: 42.95 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.12 TL
- LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara
- Benzin litre fiyatı: 43.48 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
- LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir
- Benzin litre fiyatı: 43.98 TL
- Motorin litre fiyatı: 45.25 TL
- LPG litre fiyatı: 25.94 TL
Güncel akaryakıt fiyatları her şehirde değişiklik gösterebilir, bu yüzden en doğru fiyat bilgisine yerel istasyonlardan ulaşılabilir.
Ekonomi