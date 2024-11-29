29 Kasım Cuma saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma vakitleri

29 Kasım Cuma günü, Türkiye genelinde Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde Cuma ezanı saatleri şöyle belirlendi:

İstanbul Cuma Ezanı Saati

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da, 29 Kasım Cuma günü öğle ezanı 12:57'de okunacak. Vatandaşlar bu saat itibarıyla camilerde saf tutmaya başlayabilir.

Ankara Cuma Ezanı Saati

Başkent Ankara'da Cuma namazı vakti 12:42 olarak açıklandı. Diyanet takvimine göre, ezanın ardından cemaat namaza durabilecek.

İzmir Cuma Ezanı Saati

Ege Bölgesi'nin en büyük şehri İzmir'de Cuma ezanı 13:05'te okunacak. Vatandaşlar bu saatte camilere giderek ibadetlerini yerine getirebilir.

Bursa Cuma Ezanı Saati

Bursa'da öğle ezanı yine İstanbul ile aynı saatte, 12:57'de okunacak. Cemaat bu vakitte namaza duracak.

Türkiye Genelindeki Güncel Cuma Namazı Saatleri

Daha fazla bilgi almak ve bulunduğunuz şehirdeki Cuma ezanı saatlerini öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.