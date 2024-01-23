A101’den dev kampanya! Maceraseverler asla yanında ayrımayacak: Şarj edilebilir pil destekli televizyon…

A101’den yine inanılmaz bir kampanya geldi. Resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkardı. Birçok kişinin arayıpta bulamadığı ürünü üreticiden daha da ucuza satıyor. İşte Türkiye’de üretilen şarj edilebilir Vestel televizyon…

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A101’den dev kampanya! Maceraseverler asla yanında ayrımayacak: Şarj edilebilir pil destekli televizyon…

Vestel’in Türkiye’de ürettiği mobil TV, kamp hayatı yaşayanlar için bire bir. Taşıdığı özellikler sayesinde adeta fiyat performans ürünü. Tüm bunlarla beraber A101’de dev kampanya var. Liste satış fiyatınında altında satan zincir market, kullanıcılara büyük fırsat sunuyor.

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VESTEL MOBİL TV’NİN ÖZELLİKLERİ

TV keyfini kampta, karavanda, piknikte, bahçede, yani her yerde çıkarmak isteyenler için iyi bir ürün. İçinde bulunan şarj edilebilir pili sayesinde TV’nizi kolayca her yere taşıyabilirsiniz. Üstelik Eco Plus modunda 4 saat, normal modda ise 2,5 saat izleme deneyimi sunuyor.

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Vestel Smart TV, evde geçirdiğiniz zamanı daha eğlenceli hale getiriyor. Netflix, Youtube, Amazon Prime, Ssport, YoutubeKids ve çok daha fazlası içinde bulunuyor.

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HD Ready, sizler için yüksek kalitede çözünürlük sunar. 1280x720 piksel sayısına sahiptir. Yeni 4 Çekirdek işlemcili ürünlerimiz artık 4 kata kadar daha hızlı performans gösteriyor.

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A101’DE ŞARJ PİLLİ TELEVİZYON NE KADAR?

Daha sayamadığımız birçok özellikle Vestel şarj edilebilir televizyon satışta müşterisini bekliyor. Liste fiyatı 12.199 lira olan ürünün A101’deki satış fiyatı 7.899 TL.

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