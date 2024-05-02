AVM'de hareketli dakikalar! Alev alan dev avize, korku ve panik yarattı!

Yalova kent merkezinde bulunan AVM'de tavandan asılı bulunan dev avize alevler içinde yanarak düştü. Korkutan göründüler kameraya böyle yansıdı...

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AVM'de hareketli dakikalar! Alev alan dev avize, korku ve panik yarattı!

Yalova kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin dev avizesi alevler içinde yanarak düştü.

Süleymanbey Mahallesi’nde, bulunan alışveriş merkezinin tavandan zincirle sarkan avize alevlere teslim oldu.

AVM'de hareketli dakikalar! Alev alan dev avize, korku ve panik yarattı!

Elektrik kontağından çıktığı düşülen yangında dev avize alevler içinde yanarak alışveriş merkezinin zemine düştü.

AVM'de hareketli dakikalar! Alev alan dev avize, korku ve panik yarattı!

Alışveriş merkezinde korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Daha sonra alışveriş merkezi görevlileri tarafından alevler söndürüldü.

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