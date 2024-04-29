Eşinden boşanan genç, vatandaşlara lokma dağıttı, Lokma arabasının önüne bakın ne yazdı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir vatandaş, eşinden boşandığı için hayır yapma gereği duyarak cuma namazı çıkışı lokma döktürdü. Lokma arabasının önündeki yazı tahtasındaki not görenlerin ilgisini çekti.

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Eşinden boşanan genç, vatandaşlara lokma dağıttı, Lokma arabasının önüne bakın ne yazdı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir vatandaş, eşinden boşandığı için cuma namazı çıkışı lokma döktürdü. Lokma arabasının önündeki yazı tahtasındaki not görenleri şaşkına çevirdi. "Çok şükür boşandım, kurtuldum. Allah hayrımızı kabul etsin. Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmayı nasip etmesin"

Eşinden boşanan genç, vatandaşlara lokma dağıttı, Lokma arabasının önüne bakın ne yazdı!

Gemlik İstiklal Caddesi üzerinde Karsak Camii önünde cuma namazı çıkışı, boşandığı için lokma dağıttıran Umut Yiğit, "Çok şükür boşandım, kurtuldum. Allah hayrımızı kabul etsin. Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmayı nasip etmesin" dedi.

Eşinden boşanan genç, vatandaşlara lokma dağıttı, Lokma arabasının önüne bakın ne yazdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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