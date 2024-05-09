Ayağında nasır olan sadece bunu yapsın! Nasır nedir, nasıl geçer?

Nasır, çoğunlukla ayak tabanlarında meydana gelen bir cilt sorunudur. Bu, ellerini kullanarak çalışan kişilerin ellerinin basınca maruz kalan yerlerinde de olabilir.

Nasır, aslında basit bir sorundur ve dikkate alınmadığında iltihaplanabilir. Bu nedenle bu durumda bir doktora gitmek gerekir.

Nasır, genellikle ayakların kemikli bölgelerinde oluşur ve ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar ile sürekli olarak sürtünmeye ve basınca maruz kalır.

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Nasır Belirtileri

Nasır belirtileri arasında en yaygın olanlar şunlardır:

Deri üzerinde pul pul dökülme

Nasırdan kaynaklanan hassasiyet, ağrı ve acı

Nasırın orta kısmında koni şekli

Nasır ilerledikçe bölgenin etrafında iltihap

Nasırın kalınlaşmış deride uç bölgesinin oluşumu

Nasıl Neden Olur?

Düşük kaliteli, dar ve rahatsız ayakkabı giymek

Ayak ölçülerine uygun olmayan ayakkabılar giymek

Yanlış yürüme yöntemleri

Haberin Devamı

Çıplak ayakla çalışmak

Yüksek topuklu ayakkabı giymek rahat değil

Ayak bakımına dikkat etmemek

Çıplak ayakla uzun süre yürümek

Nasırın Tedavisi Nedir?

Nasır tedavisi için bantlar, kremler, dondurma ve nasırın mekanik olarak çıkarılması dahil olmak üzere birçok yöntem vardır. Nasır bantları, nasırın ne kadar büyük olduğuna göre seçilir. Bantın içeriğindeki ilaç, nasırın yumuşamasını ve parçalanmasını sağlar.

Nasır kremleri ise sertleşmiş bölgeyi soyma ve yumuşatma yeteneğine sahiptir. Çok kalınlaşmış ve sertleşmiş nasırların tedavisinde önce o bölge çeşitli kremler ve ilaçlarla yumuşatılır. Bu işlem yedi ila on gün sürer. Daha sonra yumuşayan bölgeden nasır çıkarılır.

Kriyoterapide ise nasır dondurularak ortadan kaldırılır. -190 derecede nitrojen oksit gazı ya da sıvı azot uygulanan bir tedavi yöntemi, kriyoterapi olarak bilinir. Öncesinde uygulama yapılacak bölgede hiçbir uyarı yapılmaz. Bu yöntem genellikle yumuşak nasırlar için kullanılır.