Sivrisinekler ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek kaşıntısına neler iyi geliyor?

Her yıl yaz aylarında sivrisinek ısırıklarının rahatsız edici sonuçları ortaya çıkar. Sivrisinek ısırığı, kişiden kişiye değişebilir ve bazen çok uzun sürebilir.

Sivrisinek ısırıkları çok nadir olarak ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu alerjik reaksiyonların belirtileri arasında nefes alma güçlüğü, bütün vücutta kızarıklıklar ve boğazın kapanmaya başlama hissi varsa, en kısa sürede acil servise başvurmalısınız.

Sivrisinek Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Sivrisinek ısırıkları genellikle 1-2 gün içinde geçer, ancak bağışıklık sistemleri daha zayıf olanlar ve çocuklar daha uzun süre şişlik ve kızarıklık yaşayabilirler.

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Sivrisinek kaşıntılarında kaşıntı önleyici merhemler veya eczanelerde satılan topikal anti-histaminik kremler cilt yüzeyine sürülebilir. Sivrisinek ısırdığında ağrıyı ve kaşıntıyı azaltmak için sivrisinek ısırılan yere buz da uygulanabilir.

Sivrisinek ısırıklarında, ısırılan yeri kaşımak daha da kaşıntılı ve tahriş edici olabilir ve çok kaşımak kanama ve tahriş yapabilir. Bu durum, enfeksiyon kapma potansiyelini artırır.

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Sivrisinek ısırıkları için eczanelerden alınan ilaçlara ek olarak, evde bulunan şeylerden doğal ilaçlar da üretilebilir.

Buharlaşırken, özellikle izopropil ya da etanol türü alkoller sivrisinek kaşıntısını azaltır. Şişmeyi geçirmek için siyah ve yeşil çay poşetleri kullanılabilir. Çay içtikten sonra kullandığınız poşetleri bir naylona sarıp buzdolabında saklarsanız, daha da soğutabilir.