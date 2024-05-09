AHİSİAD’tan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’ya Ziyaret

Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği (AHİSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Nuri Beşinci başkanlığında oluşan heyet Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
Gerçekleşen ziyarette Ahilik Sistemi, sistemin günümüzdeki sektörel kümelenme uygulamaları, meslek insanlarının ülke ekonomisindeki önemi ve AHİSİAD’ın yürüttüğü çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.
Genel Başkan Yardımcısı Nuri Beşinci, AHİSİAD’ın bölgede gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler verdi.
Kaymakam Edip Çakıcı’ya nazik kabulleri için teşekkürlerini sundu.
Ziyaret toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber