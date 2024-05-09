AHİSİAD’tan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’ya Ziyaret

Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği (AHİSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Nuri Beşinci başkanlığında oluşan heyet Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

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AHİSİAD’tan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’ya Ziyaret

Ahi Sanayici ve İş Adamları Derneği (AHİSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Nuri Beşinci başkanlığında oluşan heyet Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Gerçekleşen ziyarette Ahilik Sistemi, sistemin günümüzdeki sektörel kümelenme uygulamaları, meslek insanlarının ülke ekonomisindeki önemi ve AHİSİAD’ın yürüttüğü çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

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Genel Başkan Yardımcısı Nuri Beşinci, AHİSİAD’ın bölgede gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler verdi.

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Kaymakam Edip Çakıcı’ya nazik kabulleri için teşekkürlerini sundu.

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Ziyaret toplu fotoğraf çekimleri ile son buldu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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