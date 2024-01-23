Uzay istasyonu nedir? Uzay istasyonu dünyadan ne kadar uzak? İşte detaylar…

Türkiye’nin ilk uzaya yolculuk yapan astronotu Alper Gezeravcı oldu. Uzay yolcuğunun ardından birçok insan Uluslararası Uzay İstasyonu’nu merak etti. Peki uzak istasyonu nedir? Dünyadan kaç kilometre uzaklıktadır. Merak edilenler haberimizde…

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Uzay istasyonu nedir? Uzay istasyonu dünyadan ne kadar uzak? İşte detaylar…

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük uzay istasyonudur. İstasyon alçak Dünya yörüngesinde yer almaktadır. Birincil amacı mikro yerçekimi ve uzay ortamı deneyleri gerçekleştirmektir.

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Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Dünya'nın yörüngesinde dönen en büyük insan yapımı yapıdır. Geceleri yavaş hareket eden küçük bir ışık noktası olarak görülebilir. Çıplak gözle görebilmemize rağmen, gökyüzünde çok uzakta yer alır.

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ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU HAKKINDA

ISS, atmosferden gelen sürtünme nedeniyle kademeli olarak irtifa kaybediyor olsa da, yörünge yüksekliği her 2 ayda bir yanıklarla düzeltiliyor.

Bir futbol sahası kadar büyük ve 200 filden daha ağır olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesini çıkarmak anıtsal bir meydan okumayı temsil ediyor.

Tarihi an...! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaTarihi an...! İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

ISS, 1998'de inşaatı başladığından beri Dünya'nın yörüngesinde dönüyor. İlk ekibinin Kasım 2000'de gelmesinden bu yana 20 ülkeden 250'den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Uzay istasyonuna son olarak bir Türk astronotta yolculuk etti.

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DÜNYADAN NE KADAR UZAK?

Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya'nın yaklaşık 420 kilometre (260 mil) üzerinde ortalama yükseklikte yörüngede döner. Bu nispeten kısa mesafe, gezegenimizin nefes kesici manzaralarına izin verir ve hayati bilimsel araştırmaları sağlar.

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DÜNYADAN UZAY İSTASYONUNA YOLCULUK NE KADAR SÜRER?

Fırlatmadan kenetlenmeye kadar, bir uzay aracının Dünya'dan Uluslararası Uzay İstasyonuna seyahat etmesi genellikle 6 saat ile 72 saat sürer.

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UZAY İSTASYONUNA EN HIZLI KİM ULAŞTI?

Şimdiye kadarki en hızlı seyahat süresi, Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov, Sergey Kud-Sverchkov ve NASA astronotu Kate Rubins'i taşıyan Rus uzay aracı ulaştı. Soyuz MS-17 tarafından inanılmaz bir rekor kıran süre 3 saat 3 dakika olarak ölçüldü.

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