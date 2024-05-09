Ucuza toz şeker ve yağ ilanı verdiler! Sipariş veren vatandaşları dolandırdılar!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşları sosyal medya üzerinden ucuza toz şeker ve yağ satma vaadiyle dolandıran 6 şüpheli, polis ekiplerinin 3 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonlarla kıskıvrak yakalandı.

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Ucuza toz şeker ve yağ ilanı verdiler! Sipariş veren vatandaşları dolandırdılar!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşları sosyal medya üzerinden ucuza toz şeker ve yağ satma vaadiyle dolandıran 6 şüpheli, polis ekiplerinin Eskişehir merkezli 3 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce bazı şüphelilerin bir sosyal medya platformunda piyasadan daha ucuza satılık toz şeker ve yağ satışı ilanı verdiği, vatandaşların ilanı görerek şüphelilerle iletişime geçtiği, verilen banka hesabına para yatırdıkları ve sonrasında şüphelilerin vatandaşlarla iletişimi kestiği tespit edildi.

Ucuza toz şeker ve yağ ilanı verdiler! Sipariş veren vatandaşları dolandırdılar!

Bahse konu yöntem ile birçok dolandırıcılık olayının gerçekleştiği ekiplerce belirlendi. Ekiplerce nitelikli dolandırıcılıkla alakalı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, ülke genelinde toplam 43 olay ekiplerce aydınlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Hatay, Muğla ve Erzurum illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Ucuza toz şeker ve yağ ilanı verdiler! Sipariş veren vatandaşları dolandırdılar!

Operasyonlarda, İ.S., U.U., M.A.K., M.K.S., A.C.K. ve, Y.S. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 44 cep telefonu, 69 banka kartı, 19 sim kart, 1 tablet, 3 bilgisayar, 2 taşınabilir bellek, yaklaşık 50 bin TL nakit para, çeşitli miktarlarda dolar ve Kuveyt Dinarı ele geçirildi. Şüpheliler ekiplerce Eskişehir’de mahkemeye sevk edildi.

Ucuza toz şeker ve yağ ilanı verdiler! Sipariş veren vatandaşları dolandırdılar!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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