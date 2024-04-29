Çikolata sevenler dikkat! Kakao ağaçlarında hastalık teşhisi çoktan koyuldu…

Arlington'daki Texas Üniversitesi'nde matematik profesörü ve 'Kakao sürdürülebilirliği: kakao şişmiş-shoot virüsü co-enfeksiyon vakası' çalışmasının yazarı Benito Chen-Charpentier'e göre, kakao şişmiş sürgün virüsü hastalığı (CSSVD), kakao ağaçlarının ekonomik olarak en zararlı hastalıklarından biridir.

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Ağaçlara bulaşan hastalık, Gana’daki hasat kayıplarının %15 ila %50'sini oluşturuyor. Chen-Charpentier New York Post'a verdiği demeçte, “Bu virüs küresel çikolata arzı için gerçek bir tehdittir” dedi.

KAKAO AĞAÇLARI TEHLİKEDE

Dünyanın büyük bölümü çikolata içni Gana’daki kakao ağaçlarını kullanıyor. Ancak geçtiğimiz aylarda kakao ağaçları için virüs tehdidi oluştu. Hatta bu kakao fiyatlarının artmasına neden oldu.

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Virüs, mahsulle beslenen et böcekleri yoluyla yayılır. Enfekte olduktan sonra, bitki gövdelerin ve köklerin şişmesi, olgunlaşmamış yapraklarda kırmızı damarlar ve kakao kapsülünün yuvarlanması ve küçülmesi gibi bir dizi semptom sergiler.

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Araştırmaya göre, bilim adamları hastalığı “küreselleşme, iklim değişikliği, tarımsal yoğunlaşma ve üretim sisteminde azalmış esnekliğin”ne bağlıyorlar.

KAKO FİYATLARINDA ARTIŞ

Kriz, 2024/25 sezonu için %8'lik küresel bir kakao arzı kıtlığına yol açtı ve çikolata fiyatlarında bir artışa neden oldu.

IOL'nin bildirdiğine göre, kakao fiyatları ilk kez ton başına R190 825'i geçti. Bazı şirketler artan maliyetleri dengelemek için fiyat artışları düşünürken, diğerleri ambalaj boyutlarını azaltmak ve onaylı kakao yağı ikamelerini kullanmak gibi alternatif stratejilere bakıyor.

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