Benzin istasyonunuda faciadan kıl payı kurtuldu! Kaza yapan araç takla atarak benzinliğe böyle girdi...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, benzin istasyonuna girmek isteyen sürücü, başka bir araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, benzin istasyonuna takla atarak girdi. Faciadan kıl payı dönülen, işte o anlar...

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Benzin istasyonunuda faciadan kıl payı kurtuldu! Kaza yapan araç takla atarak benzinliğe böyle girdi...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sol şeritte seyir halindeyken bir anda akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan sürücü, başka bir araca çarptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girerek takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Cırgalan mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; K.Y.'nin sürücüsü olduğu 58 ADP 387 plakalı Ford marka otomobil sol şeritte seyir halindeyken bir anda yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girmeye çalıştı.

Benzin istasyonunuda faciadan kıl payı kurtuldu! Kaza yapan araç takla atarak benzinliğe böyle girdi...

Hızlı bir şekilde şerit değiştiren araç, M.A.'nın kullandığı 38 ACK 771 plakalı Opel marka otomobille çarpıştıktan sonra akaryakıt istasyonuna girdi. Otomobil takla atıp yakıt pompasına çarpmadan durması faciayı önledi. Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Benzin istasyonunuda faciadan kıl payı kurtuldu! Kaza yapan araç takla atarak benzinliğe böyle girdi...

Polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için istasyon içerisinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan sürücü K.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Otomobilin şans eseri yakıt pompasına çarpmadan durması facianın önüne geçti.

Benzin istasyonunuda faciadan kıl payı kurtuldu! Kaza yapan araç takla atarak benzinliğe böyle girdi...

Feci kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan, meydana gelen trafik kazası da akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. İstasyonda bulunan ve aracını temizleyen bir kişinin takla atan otomobilden kaçtığı da görüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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