112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgül etti! İtfaiyeyi arayan şahıs 'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek ihbarda bulundu!

112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgul eden vatandaşlar birbirinden ilginç çağrılar ve isteklerde bulunurken merkezin gereksiz meşgul olmasına asıl yardıma ihtiyacı olan kişilerin ulaşamamasına neden oluyor.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgül etti! İtfaiyeyi arayan şahıs 'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek ihbarda bulundu!

Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor.

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgül etti! İtfaiyeyi arayan şahıs 'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek ihbarda bulundu!

Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor. Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58,42’si vakaya dönüşmedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgül etti! İtfaiyeyi arayan şahıs 'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek ihbarda bulundu!

"İtfaiye istiyorum, içim yanıyor aşk acısı çekiyorum"

112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, bir vatandaşın 112’yi arayıp, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulunduğunu söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgül etti! İtfaiyeyi arayan şahıs 'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek ihbarda bulundu!

Bin 980 lira idari para cezası uygulanıyor

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere bin 980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgül etti! İtfaiyeyi arayan şahıs 'Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor' diyerek ihbarda bulundu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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