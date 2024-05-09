Son dakika! Bakan Fahrettin Koca, açıkladı! Onaylı randevu dönemi başlıyor, randevusuna gelmeyen şimdi yandı!

Son dakika! Sağlık bakanı Fahrettin Koca, son dönemlerde randevu sistemindeki aksaklıkların giderilmesi için önemli kararların alındığını duyurarak pazartesi gününden itibaren onaylı randevu sisteminin getirildiğini ve randevusuna gelmeyenler için bir takım ceza uygulamasının getirildiğini duyurdu.

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Son dakika! Bakan Fahrettin Koca, açıkladı! Onaylı randevu dönemi başlıyor, randevusuna gelmeyen şimdi yandı!

Son dakika! Sağlık bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulunuyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni işleyişi açıkladı. Pazartesi başlayacak sistem 'Onaylı Randevu Dönemi' olarak adlandırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) yeni işleyişi açıkladı. Koca, "Ertesi gün randevusu olan her hasta, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek." dedi.

Sağlıkta yakın dönemde beyaz reform ile hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu getirmiştir. Sağlıkta şiddet yasası sonucunda şiddet vakaları büyük ölçüde azalmıştır. Beyaz kod uygulaması yanı sıra gri kod uygulaması da pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Beyaz kod sayısı 1 milyonda 31'den 1 milyondan 14'e inmiştir.

Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Evlilik öncesi SMA taşıyıcı tarama programı kapsamında 1 milyon 400 binden fazla çifti taradık. Yeni doğan 2 milyon 200 binde fazla tarama yaptık.

Hedefimiz ihtiyacımız olan tüm aşıların Türkiye'de üretilmesidir. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 yerli olacak. Nadir hastalıklar için hücre ve gen tedavi hastanesini kuruyoruz.

Son dakika! Bakan Fahrettin Koca, açıkladı! Onaylı randevu dönemi başlıyor, randevusuna gelmeyen şimdi yandı!

SMA TESTİ

Evlilik öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı kapsamında 1 milyon 400 binden fazla çifti taradık. Yeni doğan SMA Tarama Programında 2 milyon 200 binden fazla bebeğimiz için tarama yaptık. Erken tanı, tedavi başarımızın yüzde 90'ın üzerine çıkmasını sağladık.

Son dakika! Bakan Fahrettin Koca, açıkladı! Onaylı randevu dönemi başlıyor, randevusuna gelmeyen şimdi yandı!

YERLİ AŞI

Hedefimiz ihtiyacımız olan tüm aşıların Türkiye'de üretilmesidir. Bağışıklama programındaki diğer bütün aşılar da Hıfzıssıhha’da üretilecek. 2028’de ise tüm aşılar yüzde 100 yerli üretim olacak.

MHRS'DE YENİ İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

Randevulu ve randevusuz hasta sayısı neredeyse eşit. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Sınırlı sayıda sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz.

Onaylı randevu dönemine pazartesi başlıyoruz. Ertesi gün randevusu olan hasta geleceğini onaylayacak ve saat 20.00'ye kadar onay verecek.

Son dakika! Bakan Fahrettin Koca, açıkladı! Onaylı randevu dönemi başlıyor, randevusuna gelmeyen şimdi yandı!

65 YAŞ ÜSTÜ ONAYLI İŞLEMDEN MUAF TUTULACAK

65 yaş üstü hastalar ile kanser hastaları, onaylı işleminden istisnadır. Boş kalan randevuda öncelik talep bırakan hastada olacak.

SAĞLIKTA ŞİDDET VAKALARI

Sağlıkta yakın dönemde beyaz reform ile hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu getirmiştir. Sağlıkta şiddet yasası sonucunda şiddet vakaları büyük ölçüde azalmıştır. Beyaz kod uygulaması yanı sıra gri kod uygulaması da pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Beyaz kod sayısı 1 milyonda 31'den 1 milyondan 14'e inmiştir. Gri kod uygulanan bölgelerde ise bu düşüş ilave olarak yüzde 50'den fazladır. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Son dakika! Bakan Fahrettin Koca, açıkladı! Onaylı randevu dönemi başlıyor, randevusuna gelmeyen şimdi yandı!

Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve pilot uygulamaları başlattık. Kronik hastaların takibi, rapor, reçete yenileme için de bu uygulama sayesinde çevrim içi hizmet sunmayı planlıyoruz. Kısa adı Yaşam olan sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizi hayata geçirdik, uygulamaya 80 yaş üzeri vatandaşlarımızdan başladık, yaş sınırını aşağı indirerek uygulamayı yaygın hale getireceğiz.

Detaylar birazdan haberimizde...

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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