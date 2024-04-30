Almanya’da olay haber! Kendisini medyum olarak tanıttı, 175 milyonluk vurgun yaptı!

Almanya’da bir şahıs kendisini medyum gibi tanıtarak bir Türk kadının önce mahrem aile bilgilerine ulaştı, ardından cin çıkarma, büyü bozma bahanesiyle milyonlarca lirasını dolandırdı.

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Almanya’da olay haber! Kendisini medyum olarak tanıttı, 175 milyonluk vurgun yaptı!

Almanya’da işsizlik maaşıyla geçinen Serkan Ö. kendisini medyum gibi tanıtarak bir Türk kadının önce mahrem aile bilgilerine ulaştı, ardından cin çıkarma, büyü bozma bahanesiyle milyonlarca lirasını dolandırdı.

Almanya'nın Münih şehrinde inşaat, otomobil ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin yönetiminde yer alan 55 yaşındaki Nurcan B. isimli kadın bir yakınının vasıtasıyla Münih'te kendisini medyum olarak tanıtan Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. ile tanıştı. Rüyalarında geleceği gördüğünü ileri süren Serkan Ö., Nurcan B.'nin su, el ve kahve falına bakarak aile içi olayları yorumlamaya başladı.

Almanya’da olay haber! Kendisini medyum olarak tanıttı, 175 milyonluk vurgun yaptı!

"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR" DİYEREK KANDIRDI

"Eşinin ailesi sana ölüm büyüsü yapmış" diyen Serkan Ö.'den etkilenen Nurcan B. cin çıkarma seanslarına katıldı. İddiaya göre seanslarda Nurcan B.'ye ilaçlı su veren Serkan Ö., talihsiz kadının kendinden geçmesini fırsat bilip tüm aile içi mahrem bilgileri anlatmasını istedi. Diğer seanslarda da öğrendiği bilgileri kadına, daha önceden biliyormuş gibi aktaran Serkan Ö. kısa sürede talihsiz kadının güvenini kazandı.

Almanya’da olay haber! Kendisini medyum olarak tanıttı, 175 milyonluk vurgun yaptı!

6 YILDA 5 MİLYON EURO VURGUN

Nurcan B.'den 6 yıl boyunca 5 milyon euro (yaklaşık 175 milyon TL) alan Serkan Ö. son dönemde kadına yeni bir telefon verip tüm iletişimi bunun üzerinden sağlamasını istedi. Serkan Ö. iddiaya göre 'Artık sana iyilik de kötülük de benden' diyerek genç kadını ölümle tehdit edip sürekli para istemeye başladı. Serkan Ö.'nün yaptığı büyülerle kendisini ve ailesini isterse öldürebileceğini söylemesinden rahatsız olan Nurcan B. seanslarda verilen ilaçlı suları içmemeye başladı.

Dolandırıldığını anlayan Nurcan B. yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile, olayla ilgili hemen polise başvururken Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla çok kez şikâyette bulunulduğu ortaya çıktı. Serkan Ö. hakkında 7 yıl, eşi hakkında ise 3 yıl hapis istendi. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan çiftin Türkiye'ye kaçtığı ileri sürüldü. Serkan Ö. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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