Sahildeki gece klubünün iskelesine, yiyecek aramaya gelen fok balığı, işte böyle görüntülendi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahil kenarındaki gece kulübünün bulunduğu iskeleye, yiyecek arama gelen Akdeniz foku, eğlenen gençlerin ilgisini çekti.

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Sahildeki gece klubünün iskelesine, yiyecek aramaya gelen fok balığı, işte böyle görüntülendi!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece kulüplerinin olduğu bölgeye avlanmaya gelen Akdeniz foku, vatandaşlarca görüntülendi.
Kumbahçe sahilinde faaliyet gösteren bir gece kulübünün iskelesinin önüne önceki gece Akdeniz foku geldi. Bölgedeki balıkları avlamaya gelen fok, balık sürüsünün peşinde oradan oraya yüzdü.

Sahildeki gece klubünün iskelesine, yiyecek aramaya gelen fok balığı, işte böyle görüntülendi!

Akdeniz fokunu fark eden mekandakiler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Fokun avlanma anlarını heyecanla takip eden vatandaşlar, o anları kayıt altına aldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca mekan önünde avlanan fok, daha sonra gözden kayboldu.

Sahildeki gece klubünün iskelesine, yiyecek aramaya gelen fok balığı, işte böyle görüntülendi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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