Bakan Işıkhan'dan emeklilere büyük müjde! SSK ve BAĞ-KUR emekli zam oranının yüzde 49.25 olduğunu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere büyük müjde vererek, mecliste görüşülen emekli maaş zam oranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 49.25'e çıkarıldığının duyurdu.

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Son dakika haberleri: SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber özel röportajında önemli açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağkur emeklisine yeni müjdeyi paylaştı.

BAKAN IŞIKHAN MÜJDEYİ DUYURDU! ZAM ORANI YÜZDE 49,25'e YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile SSK ve Bağkur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Bakan Işıkhan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz” açıklamasını yaptı.

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Peki ek zamla gelen farklar ne zaman ödenecek? Teklifin Meclis’ten geçmesinin ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde SSK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacak.

Bakan Işıkhan'ın TRT Haber Özel Ropörtajından öne çıkanlar şöyle:
İşgücü piyasalarının iki boyutu var. Aktif ve pasif işgücü politikalarımız.İŞKUR aracılığı ile yürütmüş olduğumuz aktif iş gücü piyasası programlarını daha etkili ve kapsamlı hale getirmeyi düşünüyoruz.

Kurs ve programlarda program süresinin 3 katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğünü biz 2 katına indirdik. Kurs ve Program sonrası istihdam taahhüt oranı yüzde 60'a indirildi.

Daha güçlü iş gücü piyasası oluşturmayı hedefliyoruz.

Kısa çalışma ödeneği, özellikle bölgesel, sektörel ya da afetler sonrasında çalışanlarımıza verdiğimiz doğrudan bir nakti destekti. Bu rakam 8 bin ile 12 bin arasında çalışana doğrudan verdiğimiz bir destekti. Biz bunu işsizlik sigortası fonundan karşılıyoruz.

Yıllık enflasyon yüzde 64,77 iken asgari ücrete geçen yıla göre yüzde 100 zam yapmamız aslında ne kadar önemli bir başarı gösterdiğmizi de gösteriyor. Enflasyon oranı üzerinde de zam vererek çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkemizi sürdürdük.

"Prim ödeme gün sayısını düşürüyoruz"

Asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz.

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı yüzde 49,25’e yükseltiyoruz"
SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz.

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada ödenecek.

AYRINTILAR GELİYOR...

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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