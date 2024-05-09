İzleyenlerin kanı dondu! Gaziantep’deki kazanın ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçen ve 9 kişinin ölümüne sebep olan beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

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İzleyenlerin kanı dondu! Gaziantep’deki kazanın ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçen ve 9 kişinin ölümüne sebep olan beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

İzleyenlerin kanı dondu! Gaziantep’deki kazanın ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 11 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ederken beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beton tankerinin otoyolda süratli bir şekilde gittiği anlar yer aldı.

İzleyenlerin kanı dondu! Gaziantep’deki kazanın ilk görüntüleri ortaya çıktı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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