TEB emekli promosyonunu resmen duyurdu! TEB emekli promosyon başvurusu

Tek başvuruya 14 bin TL ödeme yapılacak. TEB emekli promosyonunu resmen duyurdu.

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TEB emekli promosyonunu resmen duyurdu! TEB emekli promosyon başvurusu

Bankaların promosyon kampanyaları, emekli vatandaşların nakit sıkıntısı nedeniyle günden güne artıyor. TEB, emekli maaşını bankaya taşıyan, 3 yıl bankada kalma taahhüdü veren ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan emeklilere promosyon olarak 14 bin TL'ye kadar ödeme yapacak.

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Emekli müşteriler, kampanya kapsamında şubelerde öncelik, ücretsiz EFT, FAST ve havale işlemleri, uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim ve ATM'lerden yüksek çekim gibi avantajlar elde edecek. Emekli müşteriler de Harman Kart'a sahip olacak ve müşteriler 5 aya kadar faizsiz bir fırsat alacak. Kampanya için maaş transferi, bankanın dijital kanallarından kolayca yapılabilir.

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